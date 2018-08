Egy koncerttel 11 millió forintot gyűjtött Mága Zoltán a rászorulóknak

„Művészi tevékenységét rendszeresen összekapcsolja azzal, hogy embereknek segítsen, és a Kárpát-medencében élő magyarsághoz elvigye a zenei kultúrát és élményeket, ami egy rendkívül nemes emberi tulajdonság” – mondta Mága Zoltánról Bajkai István országgyűlési képviselő. A hegedűművész a héten nagy sikerű koncertet adott a Szent István-bazilikánál, amivel több mint 11 millió forintot gyűjtött össze, az összeget pedig a rászoruló magyarok megsegítésére fordítja.

Augusztus 21-én adott hatalmas koncertet Mága Zoltán a Szent István téren, a Bazilika mellett, ami a 100 állomásból álló jótékonysági koncertsorozatának volt kiemelt eseménye, amit körülbelül tízezer ember hallgatott a helyszínen, és az adakozásokból 11 millió 77 ezer forint gyűlt össze. A hegedűművész a 2009 és 2011 között szervezett, első jótékonysági koncertsorozatát követő újabb, 100 templomi ökumenikus jótékonysági misszióját Marosvásárhelyen kezdte március 19-én. Célja pedig az volt, hogy a teljes Kárpát-medencét bejárva, Erdély, Felvidék, a Vajdaság és Magyarország katolikus, református és evangélikus templomaiban, zsinagógáiban tartandó koncertjeivel

a hátrányos helyzetben élő gyermekeknek, rászoruló embertársainknak és közösségeknek nyújtson segítséget.

Mága Zoltán a koncertsorozatról azt mondta az Origónak, hogy „immáron második alkalommal indítottam útjára a jótékonysági missziónkat, és büszkén mondhatom, a magyar emberek példamutató összefogásával, ha kell hegyeket tudnak megmozgatni. Ez a 100 templomi koncertsorozatom ünnepi díszelőadásával is bebizonyosodott, mert sok ezren jöttek el a Szent István térre, és

önzetlenségükkel segítséget nyújtottak a legsürgetőbb és legfontosabbnak számító közös ügyünknek.

Több mint 11 millió forint gyűlt össze a díszelőadásunk során, amit természetesen teljes egészében felajánlottam az előre bejelentett jótékony célra. A bevétel nagyobbik részéből a kárpátaljai Nagydobronyban feltehetően szándékos gyújtogatás miatt leégett református imaház és óvoda újjáépítését fogom segíteni. A díszelőadás bevételéből szintén a jövőt segítve ezer magyarországi hátrányos helyzetű iskolás gyermeknek juttatunk iskolatáskát és tanszereket, valamint a daganatos betegséggel küzdő Tóth Róbert ifjúsági Európa-bajnok és többszörös magyar bajnok kajakozó életmentő, külföldi orvosi gyógykezelésének költségeit fedezzük.”

A közös felelősségvállalásról azt mondta, „meggyőződésem, hogy a határainkon túl élő honfitársaink, a magyarok sérelme mindannyiunk ügye, és egy-egy atrocitás a teljes Magyarországot érinti. Ki kell állnunk egymásért, szolidárisnak, segítőkésznek kell lennünk, mert ezt nemcsak a jó erkölcs, vagy az emberség diktálja, hanem ez a kötelességünk is. Remélem, Nagydobronyban mihamarabb elkezdődhetnek az építési munkálatok. Hamarosan felvesszük a kapcsolatot az építészekkel, és elkezdődhet a tervezés. Természetesen szeretnénk kilátogatni is a településre a munka kezdetekor. Bízom abban, hogy a most másodszor útjára indított templomi jótékonysági koncertsorozatom minden eddiginél sikeresebb lesz, és a korábbi

100 millió forintnál nagyobb értékben tudunk segítséget nyújtani.

A karitatív missziónkat Erdélyből indítottuk útjára márciusban, ahol nagy szeretettel fogadtak minket, és több mint 15 millió forintot sikerült összegyűjtenünk. Az összeggel kórházaknak, beteg gyerekeknek segítettünk, és a Magyar Rádió daganatos betegséggel küzdő, szatmárnémeti tudósítójának is támogatást adhattunk. Büszkeséggel tölt el, hogy a koncertsorozat minden állomásán zsúfolásig megtelnek a templomok, és Isten közelsége, a zene ereje megnyitja az emberek szívét. Jövő márciusra szervezünk egy újabb koncertsorozatot Erdélyországba, és bízom benne, hogy akkor is sokat tudunk segíteni a rászoruló magyar embertársainknak. De természetesen karitatív missziónkat elvisszük Felvidékre, a Vajdaságba és persze Kárpátaljára is. Arra kérem embertársaimat, csatlakozzanak a Kárpát-medencét átölelő missziónkhoz, és vigyék jó hírét összefogásunknak.”

Mága Zoltán augusztus 20-a alkalmából kapta meg múlt hét pénteken Kásler Miklóstól, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterétől és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető minisztertől a Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozatát. A kitüntetéssel kapcsolatban azt mondta az Origónak, hogy „köszönetemet és hálámat szeretném kifejezni mindazoknak, akik méltónak és érdemesnek találtak erre a magas rangú állami elismerésre.

Számomra ez a kitüntetés nemcsak egyszerű dicséret, vagy jutalom a munkámért, hanem felelősség,

mert méltónak kell maradnom az elismeréshez, és meg kell őriznem zenésztársaim és közönségem szeretetét, tiszteletét és bizalmát.”

Mága Zoltán kitüntetésével kapcsolatban Bajkai István országgyűlési képviselő, a pénteken kezdődött V4 Nemzetközi Zongorafesztivál fővédnöke azt mondta, „A lehető legméltóbb helyre került ez a kitüntetés, mert Mága Zoltán zenei tevékenysége az egész magyarságot zeneileg és emberi példamutatással is összefogja. Rendkívül aktívan koncertezik az egész világon, így például az Egyesült Államok legrangosabb zenei fellegváraiban is. Kiemelni szeretném ugyanakkor, hogy Mága Zoltán nagy hangsúlyt fektet az egész Kárpát-medencében folyatandó zenei tevékenységre is. Ezek mellett pedig azért is tartom őt egy kiemelkedő művésznek, és azért is tudom azt mondani, hogy a lehető legjobb helyre került a kitüntetés, mert

rendkívül sokat tesz a határon túl élő magyarok és a hátrányos helyzetűek támogatásáért.

Művészi tevékenységét rendszeresen összekapcsolja azzal, hogy embereknek segítsen, és a Kárpát-medencében élő magyarsághoz elvigye a zenei kultúrát és élményeket, ami egy rendkívül nemes emberi tulajdonság. Küldetéssel felérő tudatossággal mindenütt hirdeti, gyönyörű zenei játékával bemutatja a magyarság zenei tehetségét, felvállalja a magyarság ügyét, amelynek most egy nagyon jó példája, hogy a legutóbbi koncertjén a Kárpátalján leégett imaház újjáépítésére körülbelül 11 millió forintot gyűjtött össze. És mivel én magam is támogatom az imaház helyreállítását, együtt fogunk elmenni Kárpátaljára szeptemberben, hogy átadjuk az adományunkat. Mi, magyarok azt tapasztaltuk meg az elmúlt 1000 évben, hogy támadnak bennünket, adott esetben lerombolják a falvainkat, épületeinket, emlékhelyeinket, mi pedig mindig újra és újra megépítjük azokat, és ebben a nemes munkában ő egy kitűnő, példamutató személyiség.”

A Mága Zoltánnal közös, kárpátaljai útjuk kapcsán azt is elmondta, hogy lehetősége lesz megnézni a korábban általa felújított, nemrég megrongált vereckei oltárt: „én magam is képességeim szerint már ügyvédi pályám megkezdése óta jótékonysági tevékenységet folytatok, amit természetesen a parlamenti képviselői pályám mellett is igyekszem még jobban kiteljesíteni. Többek között felújíttattam a vereckei oltárt, amit most megint összetörtek, úgyhogy a mostani látogatásomkor egyúttal meg tudom nézni az oltár állapotát is, hogy azt újra helyreállítsam.”