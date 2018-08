Magyar sikerek a Sláger Témában

Augusztus 26-án Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója és Dr. Kollarik Tamás, a

Magyar Média Mecenatúra program koordinátora lesz a Sláger Téma vendége.

Ókovács Szilveszter, operaénekes, az Operaház főigazgatója lesz augusztus 26-án a Sláger Téma első vendége. Az már biztos, hogy az ő nevéhez fűződik majd a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc és Ybl Miklós örökségéhez egyaránt méltó felújítása, de talán az Erkel Színház is éppen irányítása alatt újulhat meg egy igazán szimbolikus évadjára.

Ókovács Szilveszter ezek mellett zenekritikusi karrierjéről, a művészet és az operativitás összeegyeztethetőségéről is beszél, de még az is kiderül, hogy az elkövetkező években milyen premierek lesznek az Operaházban, sőt, még közelgő amerikai turnéjukról is mesél a vasárnap.

Este 9-től a Sláger Témában Dr. Kollarik Tamás lesz Kalmár Tibor vendége. Az általa koordinált Magyar Média Mecenatúra program keretében 1100 magyar filmes alkotás készült el az elmúlt hét évben, a dokumentumfilmektől kezdve a kísérleti játékfilmeken át a történelmi témákat feldolgozó, igazi hiánypótló művekig. Az NMHH Médiatanácsának tagja mesél majd a Magyar Média Mecenatúra támogatásából forgatott, 2017-ben Oscar-díjat nyert Mindenki című film sikeréről is.