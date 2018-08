Majka felesége, Dundika üzent Curtisnek

Egyedül lépett fel a Strand Fesztiválon Majka – a formációnak már új neve is van: Majka és a ők (így, szándékosan). Dundika, azaz Majoros Hajnalka, Majka szerelme a színpad mellől üzent Curtis-nek, egy megható felvételt posztolt az instagram oldalára – írja a life.hu.

Zamárdiban, a Strand Fesztiválon már egyedül lépett fel Majka – a formáció énekesnője sem tudott ott lenni a koncerten, mert várandós, és már a kilencedik hónapban van.

Curtist pedig kirakta a csapatból Majka, mert állítása szerint nem tud leszokni a kokainról – ezt a SZIN-en jelentette be. Azt is elmondta, hogy végtelenül szomorú a kialakult helyzet miatt, és továbbra is barátjának tartja Curtis-t. A Strand Fesztivál koncertje közben kivetítőn megjelenítette Curtis fotóját is.



A jelenetet Dundika videóra vette, és megosztotta követőivel, Curtis neve mellé pedig egy kék szívecskét tett.