Új zenei fesztiválon lép fel Ákos

Augusztus utolsó napján indul Nagykanizsán az első Ohmydeer Fesztivál, amelynek két napján mások mellett a brit Morcheeba és a Toploader, valamint Ákos és a Wellhello is fellép. Az ország első „erdőfesztiváljának” nagyszínpadán fellép még a 30Y, Szabó Balázs Bandája, a Hősök és a Blahalouisiana, míg az erdei színpadon az elektronikus zene külföldi sztárjai, köztük a német Apparat, a holland Weval, valamint brit Hot Chip is szerepel. Jelen lesznek a magyar elektronikus és underground jeles képviselői, köztük Zagar, a Middlemist Red, a Fran Palermo és a Dope Calypso is.

A nagykanizsai Csónakázó-tónál és a környező erdei területen augusztus 31-én és szeptember 1-jén három színpadon csaknem 40 zenekar és DJ lép fel, a tó környékét pedig látványos dekorációkkal látják el, hogy egyedi fesztiválhelyszínné varázsolják a környezetet. A fesztivál megálmodói fontosnak tartják a lehető legmagasabb szintű összhangot a kortárs zenei program és a természet között, így az esemény több ponton is a környezettudatos szórakozásra hívja fel a figyelmet. Kizárólag lebomló poharakat használnak, a fellépőket elektromos meghajtású autókkal szállítják a fesztivál területén, a fesztiválon pedig minden egyes közösségi médiás kedvelés vagy megosztás forintosítható támogatássá alakul. Ezt a bevételt a szervezők a fesztivál zárultával a Zalaerdő Zrt. számára ajánlják fel, így támogatva Magyarország és Zala megye legnagyobb erdőségét és az itt élő gímszarvasokat. A koncertek mellett nappali és családi programok is várják a fesztiválozókat: a Hello Wood építészcsapata hajó alakú designhintákat állít fel, erdei jóga, szarvasagancs-dekoráció készítése, kreatív társasjátékok, valamint a teljesen kezdők is kipróbálhatnak majd egy DJ-pultot. A tóra a meglepetésdekorációt a MOME volt diákjai tervezték, a nagyszínpaddal szemben lesz egy vadles és egy érdekes „négyszögletű kerek erdő” installáció is, a Rebotkit startup projektje keretében pedig különféle hulladékból, dobozokból mini robotokat készítenek. A fesztivál a zalai térség gasztronómiáját is bemutatja az ide érkezőknek: a Murafölde Gourmet Garden számos érdekességet rejt majd a fesztiválozók számára, akik a környékbeli borászatok borait, helyi termelők terményeit is megkóstolhatják.