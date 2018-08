Fojtogatta a barátnőjét a Sziget sztárja - videó

Előkerült egy videófelvétel, amin Liam Gallagher torkon ragadja barátnőjét. A történtek után Gallagher helyett a párja magyarázkodott.

Korábban szemtanúk azt mondták, látták, ahogyan Liam Gallagher fojtogatta barátnőjét. A vádakat akkor tagadta a zenész a Twitteren. Most azonban előkerült egy videófelvétel, amin jól látszik, hogy Gallagher lökdöste, majd torkon ragadta párját, Debbie-t.

Ezek után Gallagher barátnője magyarázkodott, azt mondta, hogy csak sokat ittak, és szórakoztak egy kicsit. Azt is hozzátette, hogy ezzel a történettel csak be akarják mocskolni a zenészt – írta a Blikk. Debbie egyébként a zenész személyi asszisztenseként is dolgozik, már négy éve járnak, és korábban nem történt köztük hasonló eset.