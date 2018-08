Presser Gábor és az Edda is koncertezik az erdélyi gyerekekért

Jótékonysági koncertet szervez Jobb velünk a világ! néven az árva gyerekeket gondozó dévai Szent Ferenc Alapítvány és a fogyatékossággal élőket támogató Nem Adom Fel Alapítvány. A koncerten Presser Gábor és az Edda is fellép a Papp László Budapest Sportarénában szeptember 13-án.

Közös jótékonysági koncertet szervez Jobb velünk a világ! néven a Böjte Csaba ferences rendi szerzetes által alapított, árva gyerekeket gondozó dévai Szent Ferenc Alapítvány és a fogyatékossággal élőket támogató Nem Adom Fel Alapítvány. A koncerten Presser Gábor és az Edda is fellép a Papp László Budapest Sportarénában szeptember 13-án. „Mi, erdélyi magyarok mindig anyaországként tekintünk Magyarországra. Eleinte úgy terveztük, hogy négy-ötszáz gyermekkel Magyarországra látogatunk, és valamelyik nagy templomban tartunk egy hálaadó szentmisét. Végül annyi alapítvány jelentkezett, hogy támogatná a tervünket, hogy rájöttünk, egy aréna befogadóképessége szükséges ehhez az eseményhez. Jóakaróink felajánlották a Papp László Sportarénát, ráadásul rengeteg művész is jelezte, hogy énekelne az összejövetelen, többek között Szikora Robi, az EDDA, a Republic, Oláh Ibolya, Presser Gábor és még sokan mások” – mondta Böjte Csaba a Ripostnak.

A szerzetes azt is hozzátette, hogy egyetlen kérése volt az előadókhoz. „Azt szerettük volna, hogy az előadók a gyerekeinkkel együtt lépjenek fel, közös produkciót adjanak elő. Meglepett, hogy mindenki megértette, nem egyebet szeretnénk, csak bebizonyítani az embereknek, hogy jobb velünk a világ. Nagyszerű buli lesz” – mondta az atya.

Több generációt is felnevelt Böjte Csaba testvér 1992-ben kezdte karitatív munkáját. Eleinte egyedül próbált segíteni az erdélyi, nehéz körülmények között élő családoknak, később Déván, egy évtizedek óta üresen álló ferences kolostorba költözött a rászoruló gyerekekkel. A román hatóságok ellenezték ezt a lépését, és többször felszólították az épület elhagyására. Böjte atya válasza az volt, hogy a gyerekeket rakják az utcára a rendőrök. Ez nem történt meg, azóta pedig több generációt is felnevelt.