Benkő László: Az én napjaim is meg vannak számlálva

Benkő Lászlónál tavaly májusban diagnosztizáltak áttétes májrákot. Hiába kap jó híreket az orvosaitól, most mégis nagyon rossz lelki állapotba került. Az Omega billentyűse eddig hitt a gyógyulásban, barátai, Orbán József és Székhelyi József halála óta azonban már ő is retteg. „El vagyok keseredve! Már nem telik el úgy nap, hogy ne gondolnék a halálra. Nagyon aggódom, mert az én napjaim is meg vannak számlálva. Ez persze nem azt jelenti, hogy feladtam a harcot, csak egyre nehezebb hinnem a gyógyulásban” – mondta a Borsnak.