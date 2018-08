Demi Lovato drogdílere kitálalt. A férfi szerint az énekesnő tisztában volt azzal, hogy milyen veszélyes szert vesz be.

Korábban megírtuk, hogy Demi Lovato hollywoodi otthonában eszméletét vesztette, mert túladagolta magát kábítószerrel, a barátai hívták ki a mentőket. Korábban azt feltételezték, hogy heroint használhatott, de azóta az is kiderült, hogy azon a bizonyos éjszakán az énekesnő hívta át drogdílerét, aki oxikodont adott neki. Ezt az énekesnő fentanillal keverte, ez pedig az a gyógyszer, ami Prince, Tom Petty és Lil Peep halálát is okozta.

Most megszólalt Demi Lovato dílere, Brandon Johnson. Elmondta, hogy Lovato hajnali 4-kor hívta át, hogy vigyen neki kábítószert. Johnson azt mondta, hogy száz százalékig biztos benne, hogy az énekesnő tudta, milyen veszélyes szert vesz be. A férfi azt is elmondta, hogy korábban gyakran fogyasztottak együtt kábítószert, sőt, állítása szerint szexuális kapcsolat is volt köztük, de ezt az énekesnő közeli ismerősei tagadják.

Lovato dílerét egyébként néhány hónappal ezelőtt letartóztatták, ugyanis kábítószereket, tízezer dollár készpénzt és fegyvert találtak otthonában – írta a Daily Mail.