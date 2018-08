Több mint 200 baranyai zenekedvelő felnőtt és gyermek vehet részt ingyen az Oscar-díjas Gustavo Santaolalla pécsi koncertjén pénteken, a Kodály Központban.

Az Oscar-díjas Gustavo Santaolalla először lép fel Magyarországon pénteken. Magony András, a koncert producere egy mecénás jóvoltából különleges felajánlást tett: díjmentes részvételi lehetőséget biztosítanak a megyében több mint 200 olyan zenekedvelő és -művelő felnőttnek, gyereknek, aki egyébként nem juthatna el a nemzetközileg elismert művész koncertjére. „Gustavo Santaolallaról közismert, hogy nagyon szívesen zenél gyermekekkel. Számos olyan fellépése volt, ahol akár több száz gyermekkel muzsikált együtt. Mivel most első alkalommal jár Magyarországon, felmerült az ötlet, hogy egy ilyen különleges koncert is megvalósuljon” – mondta a producer. A program lebonyolítását Madaras Zoltán, a Baranya Megyei Önkormányzat (BMÖ) közgyűlésének elnöke vállalta. „Felkértem a települési polgármestereket és zeneiskolákat, hogy segítsenek a megvalósításban” – mondta Madaras Zoltán és azt is hozzátette, hogy a BMÖ elkötelezett az értékőrzés és a kultúra támogatása mellett.

Gustavo Santaolalla világszerte ismert művész, a spanyol nyelvű latin-amerikai rock egyik megteremtője, a Bajofondo frontembere első alkalommal lép fel Magyarországon. A 80-as évek óta a nemzetközi zeneipar egyik legsikeresebb embere. Zenéjében a rock, pop, folk, new wave elemek keverednek afrikai és népszerű latin ritmusokkal. A 90-es évek végén kezdett el filmzenét komponálni a mexikói filmrendező, Alejandro González Inárritu felkérésére. A kortárs zeneszerző olyan világsikerű alkotások zenéit komponálta többek között, mint a Túl a barátságon, a Bábel, az Úton, a 21 gramm és a Meryl Streep főszereplésével bemutatott Augusztus Oklahomában. Az argentin származású zeneszerző-előadó augusztus 31-én, a Plácido Domingo Classics fesztivál keretén belül lép fel a Pannon Filharmonikusokkal a pécsi Kodály Központban, a karmester Csányi Valéria, vendége pedig Gallusz Nikolett lesz. A programban a világsztár legismertebb filmzenéi, musicalslágerek valamint népszerű argentin tangók szerepelnek.