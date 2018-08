Bor, zene és gasztronómia a város szélén

Már harmadik alkalommal szervezik meg a Vingardium Borligetet. A fesztivál közel 30 pincészettel, gasztronómiai kiállítókkal, rengeteg programmal és koncertekkel várja a vendégeket. Fellép többek között a Budapest Bár, a Random Trip és a Mary Popkids.

A Vingardium Borliget elsősorban borfesztivál, de nem a megszokott keretek között, hiszen rengeteg más programot is kínál. Az immáron harmadjára megrendezett borfesztivál titka, hogy közösségi élményt és kulturált kikapcsolódási lehetőséget biztosít a két nap során a látogatóknak. A fesztivál az Erzsébetligeti Színház társszervezésében, a XVI. kerületi Önkormányzat támogatásával valósul meg. A helyszín idén is az Erzsébetliget központi része, azonban nyáron felújították, így a Vingardium Borligetet éri az a megtiszteltetés, hogy felavathatja az újjávarázsolt teret. Idén is a bor-zene-gasztronómia hármasra épül a fesztivál.

BOR

A Borligetben egy hétvége alatt szinte az összes borvidéket végig lehet majd kóstolni, hiszen körülbelül 30 borászati kiállító mutatkozik be a fesztiválon az ország minden tájáról. A teljesség igénye nélkül: Csányi, Dominium, Dubitz, Gere és Schubert, Harsányi, Havas és Tímár, Kontyos, Maczkó, Nobilis, Polgár, Pro Secco, Sárospataki Borterasz, Tiffán, Varsányi és még sokan mások.

ZENE

A zenei kínálat sokszínű: a délutáni függőágyban borozgatáshoz blues zene jár, estére pedig megtelik a tér, és fergeteges buli hangulat várható. A nagyszínpad szüneteiben a kisszínpadon is élő zene lesz. Szombaton például az Open Mic érkezik a fesztiválra.

Augusztus 31.

16:30 Petruska

18:30 Mongooz and the Magnet

20:30 Random Trip

Szeptember 1.

11:00 Katáng

14:30 Kuti Robi zenekara

16:30 Tenderfoot

18:30 Mary Popkids

20:30 Budapest Bár

GASZTRONÓMIA

Streetfood, kézműves gasztro különlegességek, magyaros és modern ízek. A gasztroudvarban idén lesznek különleges sajtok, kézműves hamburger, kenyérlángos, kürtős kalács, és egyedi csokoládék is.

GYEREKPROGRAMOK

Szombaton 11:00-tól a Katáng együttes várja koncertjével a családokat. Idén is lesz öko tematikájú játékpark, kézműves asztalok, valamint számos társasjátékkal játszhatnak a nagyobbak, a Játszóház projekt közreműködésével. A Gibbon Slackline-on megtanulhat mindenki kötéltáncolni, hintázni pedig a Gályán lehet majd.

MINDEN MÁS

Ezeken kívül lesz még pihenőkert raklap bútorokkal, amőba fotelekkel és függőágyakkal, fényfestés, IKARUS nosztalgia járat az Örsről, borkurzus sommelier-k vezetésével. A Winescape szabadulószobát idén is kipróbálhatja bárki, aki flow élményre vágyik, valamint az idei év újdonsága a festő kert, ahonnan mindenki saját festménnyel térhet haza.