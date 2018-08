Demjén Ferenccel és Kiss Tibivel búcsúzik a nyár

Idén népszerű sztárokkal zárja a nyarat a várossá avatásának 50. évfordulóját ünneplő Siófok. A Bor- és Fröccsfesztiválnak ezúttal a Nagystrandon a Plázs ad otthont, ahol a jó borok és az ingyenes koncertek mellett az I. Siófoki Vízibicikli Derby versenyeit is élvezheti a közönség.

2018-ban a Bor- és Fröccsfesztivállal búcsúztatja a nyári szezont Siófok. Augusztus utolsó napján, pénteken 16 órától a Siófoki Férfi Dalkör koncertjével kezdődnek a programok a Plázs színpadán. Utána Egry Péter és a Mystery Gang ad rockabilly koncertet, akiket a népszerű Budapest Bár követ 20 órától, Farkas Róbert zenekarához ezúttal Behumi Dóri, Frenk és a Quimby frontembere, Kiss Tibi csatlakozik a színpadon.

Szeptember 1-jén, szombaton a koncertek és a fröccsök mellett a sportolás is fontos szerepet kap. A Plázs színpadán 16 órakor zenés tornával kezdődnek a programok, a tavon pedig már 15 órától megkezdődnek a vízibicikli derby futamai. Siófok várossá avatásának 50. évfordulója tiszteletére 50 méteres távon versenyeznek majd az ötfős csapatok, a bajnokság végén pedig díjakat is osztanak a győzteseknek. Közben a színpadon az elektronikus zenén alapuló popot játszó Belau zenél majd, akiket az ország egyik legnépszerűbb énekes-dalszerzője, Demjén Ferenc követ 20 órától.

Vasárnap, szeptember 2-án a siófoki The FreakEnd Zenekar kezdi a műsort, akiket a Dalban is feltűnt eXtensive zenekar követ majd. A fesztivál utolsó napjának fő fellépője pedig Weisz Viktor lesz, aki sztárvendégeivel, Falusi Mariannal és Szabó Leslie-vel 20 órától ad nagykoncertet a Plázs színpadán. A Bor-és Fröccsfesztiválon a színpadi programok minden nap délután négykor kezdődnek, így azokon a strandbelépő megváltása nélkül, ingyenesen lehet részt venni. A koncertek és a sportprogramok mellett gasztro- és kézműves standok is várják a látogatókat a Nagystrandon a 2018-as nyár utolsó nagyrendezvényén Siófokon, de a hangsúly a jó borokon lesz. Több helyi termelő és más régiók elismert borászai is saját standdal készülnek a fesztiválra.