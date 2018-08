A Csíksomlyói passió című nagyszabású produkcióból tízállomásos turnét tervez a Nemzeti Színház, amely a jövő évadban bátor, kompromisszumok nélküli programmal várja a közönséget – erről Vidnyánszky Attila igazgató beszélt az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában.

A Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Csíksomlyói passió című előadásának szabadtérre átalakított verzióját 25 ezer néző látta a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben, a csíksomlyói pünkösdi zarándoklat helyszínén, augusztus 18-án. A produkció társrendező-koreográfusa Zsuráfszky Zoltán, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes vezetője, rendezője Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója volt. Az előadást a Duna televízió közvetítette.

A Krisztus szenvedéseit elbeszélő darabbal az erdélyi bemutató után a tervek szerint turnéra indul a társulat - hangzott el a műsorban.

Számomra ez a legfontosabb színházi történet, ami eddig az életemben zajlott - mondta Vidnyánszky Attila, hangsúlyozva, hogy az előadás életre szóló élményt adott mindannyiuknak. Mint hozzátette, a produkciót szeretnék bemutatni Magyarországon több helyszínen és külhoni területeken is.

Bátor, kompromisszumok nélküli program várják a közönséget

A műsorban a Nemzeti Színház most induló évadának bemutatóiról is beszélt Vidnyánszky Attila. Színre viszik Az ember tragédiáját, amelyet már igazgatása harmadik évében szeretett volna megtenni. Az ember tragédiáját folyamatosan rendezi, legalább öt féle változatban színpadra állította már - mondta, hozzátéve, hogy a színházat ezúttal arénává alakítják, a játékteret körbeülik a nézők. A darab próbái már zajlanak. Az igazgató felidézte, hogy a Gyulai Várszínházzal együttműködésben a nyáron Szász János rendezésében mutatták be Székely János Caligula helytartója című művét. A produkciót adaptálják a Nemzeti Színház színpadára, ez lesz az első bemutatójuk.

Viktor Rizsakov Ivan Viripajev Álomgyár című darabját állítja színpadra. Az orosz író Részegek című darabját nagy sikerrel mutatta be korábban a színház – mondta az igazgató, kiemelve, hogy az Álomgyár parádés szöveg, görbe tükör a filmek által meghatározott, amerikai életérzéssel átitatott valóságunkról.Othello, a velencei címmel William Shakespeare darabját Kiss Csaba rendezésében játsszák. Az igazgató kiemelte, hogy a társulathoz visszatérő rendezők között lesz Kiss Csaba mellett Csiszár Imre, Silviu Purcarete és David Doiasvili. Az egész évad szerintem parádés, bátor, kompromisszumok nélküli - mondta Vidnyánszky Attila. Az igazgató rendezésében a Tragédia mellett a Rocco és fivérei, Földes László Hobo műve, a Hé, magyar Joe! és a Sára asszony látható az új szezonban.

A Sára asszonyt, Döbrentei Sarolta darabját a marosvásárhelyi Spectrum Színházzal közös produkcióban viszik színre, és Marosvásárhelyen és Budapesten is játszani fogják. Silviu Purcarete rendezésében ezúttal a Meggyeskertet mutatják be. Csehov drámáját parádés szereposztással láthatja a közönség.

Cserhalmi György rendezésében Örkény István Macskajáték című művét látható. Örkény életművének meg kell jelennie a Nemzeti Színház repertoárján - hangsúlyozta Vidnyánszky Attila, megjegyezve, hogy a darab a színészek számára remek játéklehetőséget kínál.

Kiemelte, hogy a jövő évad darabjai a színészekre építenek: szintén remek lehetőség számukra Molière Tartuffe című darabja, amelyet David Doiasvili állít színpadra. Az ismert grúz rendező remek formaművész, különleges produkcióra számíthatnak a nézők - tette hozzá.

Az idei évad műsorában helyet kapott még Robert Bolt Egy ember az örökkévalóságnak című drámája is, amely Csiszár Imre rendezésében látható.