Szeptember 2-án Bárdosi Sándor, olimpiai ezüstérmes birkózó, a Sláger Reggel műsorvezetője és Deutsch Anita, színésznő, művészeti vezető lesz a Sláger Téma vendége.

Bárdosi Sándor, olimpiai ezüstérmes birkózó a Sláger Téma történetének talán legerősebb interjújában árul el titkokat a tőle elvett vagy inkább elrabolt olimpiai bajnoki címről, de arról is, hogyan lehetséges egy ilyen arculcsapást követően világbajnoki- és Eb-bronzot nyerve talpra állni, majd egy másik sportágban Európa-bajnoki és világbajnoki címet is nyerni. Hogy melyik sportról is van szó, az is kiderül a vasárnapi adásból, ahogy Bárdosi Sándor élete megvalósult nagy álmáról, a rádiózásról, a Sláger Reggelről is mesél majd.

A Sláger FM-en hallható adás második felében, 21 órától Deutsch Anita színésznő vendégeskedik. A Barátok közt sztárja őszintén vall szerepálmokról, szakmai átkokról, skatulyákról, sőt, még az is kiderül, miféle családi kötelék révén lehetett volna akár ő maga is világhírű úszó.

2018. szeptember 2-án 20-22 óra között tehát ismét Sláger Téma Kalmár Tiborral a 103.9 Sláger FM-en.