Kanapéba préselődve bámulta Istent Paul McCartney

A kanapéba süllyedve látta és csodálta Istent. Első alkalommal beszélt droghasználatból eredő spirituális élményeiről Paul McCartney.

Sokáig úgy tartották, hogy Paul McCartney volt a Beatles jó fiúja, aki valószínűleg nem is használt kábítószereket sem. Mindenféle vádaskodás nélkül lehet állítani, hogy ez azért nehezen elképzelhető. Főleg ha a Beatles indulására gondolunk, amikor Németországban játszottak a legvadabb helyeken, és az underground legmélyebb pincéibe jutottak el. Az együtteshez közel álló források már jó pár meredek történetről beszámoltak, és már csak ezek miatt is nehéz elképzelni, hogy valaki olyan bevállalós haverok között maradjon tiszta, akikkel egyébként egész nap együtt lóg. Nos, McCartney szerhasználati szokásairól a napokban ki is derült valami, ugyanis a Timesnak maga számolt be egy drogos élményéről. Állítólag egy

kanapéba süppedve bámulta Istent.

Elmondta, hogy alapvetően fogékony a spirituális élményekre, de annak idején biztosan hozzátett a látomáshoz a kor, az LSD mellett divatos hallucinogén szere, a DMT. McCartney többek között Robert Fraser galériatulajdonos és műkereskedővel szedte be akkor a pszichoaktív szert. „Azonnal a kanapéba préselődtünk, és

láttam Istent. Egy elképesztő, toronymagas dolgot, amitől azonnal alázatos lettem. Nem mondom, hogy ez a pillanat teljesen felforgatta az életemet, de egy jel volt” – mondta a zenész.

McCartney azt is elmondta, hogy nem egyedül észlelte a jelenséget. „Hatalmas volt. Egy erős fal, aminek nem láttam a tetejét, és én ott voltam az aljánál. Mindenki más azt mondaná, hogy csak a drog miatti hallucináció volt, de Roberttel egyből azt kérdeztük egymástól, hogy te is láttad?”. Egyébként a DMT az 1960-as években lett népszerű drog, mert gyorsabban hatott a hozzá hasonló LSD-nél és a gombánál is.

Paul McCartney új albuma, az Egypt Station szeptember 7-én jelenik meg, egy jó 5 éves szünet után. És McCartney azt mondta róla, hogy olyan lesz, mint a régi albumaik, amiket a Beatleszel csináltak.