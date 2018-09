Tom Odell visszatér Budapestre, februárban lép fel a Barba Negra Music Clubban. A brit énekes-dalszerző Elton John zenéjén nőtt fel, közben pedig David Bowie-hoz hasonlítják.

Tom Odell jövő télen ismét fellép Magyarországon. A brit énekes-dalszerző már a bemutatkozó anyagával, a Songs From Another Love című albummal rögtön elnyerte 2012-ben az egyik legnevesebb angol zenei díjat, a BRITs Critics' Choice Award-ot. Odell saját bevallása szerintElton John zenéjén nőtt fel, de David Bowie, Jeff Buckley, Bob Dylan, Arthur Russell, Leonard Cohen, Leon Russell, Billy Joel, Randy Newman, Tom Waits és Bruce Springsteen dalai is hatással voltak rá. Mostanra pedig ő lehet a kapocs Elton John és a Coldplay között.

Már 13 évesen dalokat írt Chichesterben született, repülőgép pilóta édesapa és általános iskolai tanár édesanya fiaként. Gyermekkora egy részét Új-Zélandon töltötte apja munkájának köszönhetően. Klasszikus zongoraképzést kapott, és már 13 évesen dalokat írt, de erről senkinek nem szólt egy szót sem, mert úgy érezte, hogy ez egyáltalán nem menő dolog. Az első nyilvános reakciók alapján akár jól is érezhette: kisebb helyeken lépett fel, ahonnan többször az utána következő zenekarok röhögve tolták le a színpadról. Aztán Odell nem adta fel, rájött, hogyan lehet hatásosan fellépni, és milyen dalokkal lehet megfogni a közönséget. Chichesterben született, repülőgép pilóta édesapa és általános iskolai tanár édesanya fiaként. Gyermekkora egy részét Új-Zélandon töltötte apja munkájának köszönhetően. Klasszikus zongoraképzést kapott, és már 13 évesen dalokat írt, de erről senkinek nem szólt egy szót sem, mert úgy érezte, hogy ez egyáltalán nem menő dolog. Az első nyilvános reakciók alapján akár jól is érezhette: kisebb helyeken lépett fel, ahonnan többször az utána következő zenekarok röhögve tolták le a színpadról. Aztán Odell nem adta fel, rájött, hogyan lehet hatásosan fellépni, és milyen dalokkal lehet megfogni a közönséget.

Miközben megpróbált bejutni a liverpooli zeneakadémiára, gyakran vett részt tehetségkutatókon, ahol megtanulta, hogyan kell fellépni, és azt is, melyik dalok működnek jól. Még csak 22 éves volt, amikor Lily Allen felfedezte, és azt mondta, hogy színpadi energiája David Bowie-éra emlékezteti.

2019. február 8-án visszatér Magyarországra, a tavalyi Sziget Fesztivál után most a Barba Negra Music Club színpadán lép fel.