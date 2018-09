Kiakadt a család Aretha Franklin búcsúztatása miatt

Teljesen kiakadtak Aretha Franklin hozzátartozói. A család szerint a lelkész búcsúbeszéde egyszerűen ízléstelen volt. Az internetezők pedig azt szúrták ki korábban, hogy a szertartást vezető püspök nagyon furcsán karolja át a színpadra hívott Ariana Grandét.

A múlt héten volt Aretha Franklin többórás temetése. A soul királynőjének hozzátartozói pedig most mondták el a véleményüket a szertartásról. A család azért kérte fel Jasper Williams lelkészt a temetésre, mert már több rokonukat is ő búcsúztatta, és korábban soha nem volt rossz érzésük. Aretha Franklin temetése azonban nem úgy sikerült, ahogy szerették volna. Az később kiderült, hogy nem egyeztették előre a szöveget, így fordulhatott elő, hogy a lelkész rengeteg időt szentelt a különböző, elsősorban a fekete közösséget érintő szociális kérdéseknek. Többek között olyanokat mondott, hogy a feketék élete addig nem is fog számítani, amíg ők maguk nem tisztelik egymást, és nem hagyják abba egymás gyilkolászását – írta az Independent. A lelkész azt is mondta, hogy egy fekete nő egyedül alkalmatlan arra, hogy felnevelje a gyerekeit. Ez pedig

azért volt különösen kellemetlen,

mert Aretha Franklin is egyedül nevelte gyerekeit. „Jasper Williams több mint 50 percen keresztül beszélt, de egyetlen percig sem tudott méltó módon megemlékezni a halottról” – mondta Aretha Franklin családja, és azt is hozzátették, hogy a lelkész búcsúbeszéde egyszerűen ízléstelen volt. A hozzátartozók szerint a lelkész arra használta fel a helyzetet, hogy a saját negatív szemléleteit terjessze. Jasper Williams azóta reagált a kritikákra, és azt mondta,

tiszteletben tartja a család véleményét, és sajnálja, hogy így éreznek.

A megemlékezés egyébként 8 órán keresztül tartott, beszédet mondott az egykori amerikai elnök, Bill Clinton, és fellépett Stevie Wonder, Chaka Khan és Ariana Grande is. Utóbbit érte is egy kis meglepetés, a szertartást vezető püspök, bizonyos Charles H. Ellis maga mellé hívta az emelvényre, és úgy karolta át a fiatal énekesnőt, hogy a keze a melle alatt szinte belefúródott a ruhájába, a bőrébe. Később a püspök is elnézést kért, és azt mondta, egyáltalán nem állt szándékában hozzáérni Grande melléhez.