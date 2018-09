Hét év után ismét Dead Can Dance-koncert lesz Budapesten. Jövő júniusban lép fel a Papp László Budapest Sportarénában a világzene kultikus zenekara.

Hét év után újra Budapestre jön a világzene kultikus együttese, a Dead Can Dance. 2019. június 19-én az Arénában, az A Celebration - Life & Works 1980-2019 című turnéjuk állomásaként lépnek fel. A formációnak idén novemberben jelenik meg új, kilencedik stúdiólemeze Dionysus címmel.

A Lisa Gerrard énekesnő és Brendan Perry multiinstrumentalista által alkotott csapat 1981-ben alakult Ausztráliában, de 1982-ben átköltöztek Londonba, igaz, Lisa Gerrard jó ideje újra Ausztráliában él, Brendan Perry pedig Írországban. A jellegzetes Dead Can Dance-es világzenei hangzást a neoklasszikus, emelkedett muzsika jelenti, amely a nyolcvanas évek közepétől teljesedett ki és felfedezhetőek voltak benne arab-bizánci elemek, középkori spanyol, kelta, ázsiai és dél-amerikai hatások egyaránt.

Az együttes olyan, ma már klasszikusnak nevezhető számokat írt és adott elő, mint a Saltarello, a The Wind That Shakes the Barley, a How Fortunate the Man With None, a Sanvean, a Yulunga vagy a Severance. Hét lemezt készítettek 1996-ig, amikor felfüggesztették működésüket. Aztán 2005-ben ismét összeálltak egy turnéra, 2012-ben pedig egy új stúdióalbum is született Anastasis címmel, ennek turnéja nagy sikerrel zajlott, Budapesten, a Sportarénában is felléptek. Lisa Gerrard akkor azt mondta az MTI-nek adott interjújában, hogy „a pontos okát nem tudnám megfogalmazni annak, miért döntöttünk úgy Brendannel, hogy ismét működtetjük a Dead Can Dance-t. Elkezdtünk beszélgetni,

szóba került mindaz, amit együtt elértünk.

Könnyű felismerni, hogy ha valami nagyon hiányzik, és mi a Dead Can Dance-szel most így voltunk. Egy-egy koncert számunkra egyfajta ünnep, a közönség pedig mindig kedvezően fogad minket.” Ezek után egy újabb hosszabb szünet következett, majd a Dead Can Dance 2016-ban Eleusis címmel írt dalt, hogy támogassa Eléfszina görög város pályázatát az Európa Kulturális Fővárosa 2021 címre, amit harmadmagával el is nyert.

A még készülő, Dionysus című albumukat azok a régi múltra visszatekintő európai tavaszi és őszi fesztiválok ihlették, amelyek Dionüszosszal kapcsolatosak. Az anyag előtérbe helyezi azokat a rítusokat és rituálékat, amelyeket a görög istennek tulajdonítanak. A lemez hét mozzanata Dionüszosz mítoszának és kultuszának hét különböző arcát mutatja be. A zenei forma az oratórium, amelynek spirituális és világi részei is vannak. A lemezre a zeneszerző Brendan Perry a természet hangjaiból merített ihletet,

leginkább az állatok hívó hangjaiból,

ezeket a világ különböző tájairól szerzett népi hangszerek segítségével mutatják be. Ezek között van az iráni daf dob vagy a szlovák pásztorfurulya, a fujara. Ahogy a Dead Can Dance korábbi lemezein, a Dionysus-on is a világ különböző népeinek hagyományai, és azok ütemei játsszák a főszerepet. Hallhatóak svájci kecskepásztorok, új-zélandi méhkasok, mexikói és brazil madárhangok is. „Gyerekkoromban a házunkban mindenféle zene és költészet jelen volt. Nagy hatással volt rám a görög, a török kultúra, a zene, és ezeket a dalokat valahogy akkor is érti az ember, ha nem beszéli a nyelvet és nincs tisztában a szöveggel” – mondta Lisa Gerrard.

A Dead Can Dance először 1996 nyarán lépett fel Magyarországon, a ma már nem létező Budai Parkszínpadon, a World Music Festival keretében. Akkora volt az érdeklődés, hogy még a környező fákon is lógtak az emberek. Lisa Gerrard – akárcsak Brendan Perry – azóta elsősorban szólóelőadóként dolgozik és jelentet meg lemezeket, emellett számos filmzenében működött közre előadóként és dalszerzőként. Énekelt Koltai Lajos 2005-ben bemutatott mozijában, a Sorstalanság-ban is, amely Kertész Imre irodalmi Nobel-díjas regénye nyomán készült Ennio Morricone zenéjével.