Ez az őszi fesztivál több mint 100 programmal készül

Több mint 100 programmal várja a látogatókat a 27. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál. Az idei év fő témái a balti államok művészete és a száz éve született Leonard Bernstein lesznek, de hagyományosan kiemelt figyelmet élvez Bartók öröksége is.

Nagyjából 40 helyszínen több mint 100 programmal, komoly- és könnyűzenei, színházi, táncművészeti és újcirkuszi előadásokkal, képzőművészeti, irodalmi és egyéb eseményekkel várja a közönséget október 5. és 21. között a 27. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál. „A kortárs művészet legfontosabb feladata, hogy párbeszédre indítson, miközben bátran, szabadon reflektál a mára, ezt célozza a Töltsd fel magad! mottóval meghirdetett CAFe Budapest is” – mondta Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, az Operatív Testület elnöke a fesztivál szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. Azt is hozzátette, hogy a CAFe Budapest egyik fő témája idén a balti államok művészete és a száz éve született Leonard Bernstein lesznek, de hagyományosan kiemelt figyelmet élvez Bartók öröksége is.

Ólafur Arnalds augusztusban megjelent, re:member című lemezével érkezik, a The King's Singers világpremierre készül a fesztiválon: Gyöngyösi Levente új művét Budapesten szólaltatják meg először. A Recirquel Újcirkusz Társulat My Land című darabja nagy sikert aratott az Edinburgh Fringe Fesztiválon, az új produkciót a CAFe Budapest keretében láthatja először a magyar közönség.

Káel Csaba elmondta, hogy a három balti ország idén ünnepli függetlensége századik évfordulóját, ennek tiszteletére a fesztivál nyitókoncertjét is a litván Sinfonietta Riga adja Erki Pehk észt karmesterrel. Bán Teodóra, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ ügyvezetője, az Operatív Testület tagja a balti programról elmondta, hogy észt darabok a Quatuor Diotima vonósnégyes koncertjén is hallhatók majd, de nem hiányzik a CAFe Budapest programjából a világhírű észt komponista Arvo Pärt sem, a szintén észt Girls in Pears pedig az A38 színpadán lép fel. A fesztivál rendhagyó helyszíneken is jelen lesz: ilyen például az Országos Széchényi Könyvtár, a Fővárosi Nagycirkusz, az Instant romkocsma, míg a háromnapos Dante XXI. programsorozatnak Csepel ad otthont. Bán Teodóra elmondta, hogy a CAFe Budapest a főváros közterein is megmutatja magát, a járókelők is részesei lehetnek Márkus Sándor „városi vadászlest” idéző köztéri installációjának és Joan Catala katalán művész Pelat című mozgásszínházi darabjának. Halas Dóra, a Soharóza kórus vezetője elmondta: Nagy Fruzsina ruhatervezővel, Az Ügy címmel mutatják be a Trafóban rendhagyó műfajú „catwalk koncertjüket”, amelyet Kodály Székely Fonó-ja ihletett. Balog József zongoraművész lemezbemutató koncertjéről beszélt, a BMC színpadán Wolf Péter Wolf-temperiertes Klavier című munkáját ismerheti majd meg a CAFe Budapest közönsége.

Varró Dániel az új helyszínen, a Várkert Bazárban jelentkező Margó irodalmi fesztiválról beszélt, amelyen legújabb, A szomjas troll című kötete is bemutatkozik októberben. A költővel emellett a színpadon is lehet találkozni: a Szeged Trombone Ensemble és a Studio 5 közös koncertjén olvassa fel verseit. A CAFe Budapest a Margó mellett más rendezvényekkel is együttműködik: a Budapest Ritmo például világzene, az Art Market Budapest pedig a kortárs képző- és fotóművészet kedvelőit várja majd. A részletes program a fesztivál honlapján elérhető.