Nem úszta meg olcsón a válást Slash, de legalább megtarthatja a kétmillió dollár értékű gitárgyűjteményét. A legendás gitáros kétmilliárd forintnak megfelelő összeget fog elutalni, de ezen kívül havonta is fizet majd.

Már négy éve tart az alkudozás, most végre megegyezett Slash és volt felesége, és aláírhatták a válási papírokat. A Guns 'N Roses gitárosa nem úszta meg olcsón, de legalább megtarthatta a több mint kétmillió dollár értékű gitárgyűjteményét. Volt feleségének, Perla Ferrarnak 6 627 352 dollárt kell átutalnia, ami közel kétmilliárd forintnak felel meg. Ez még nem minden: a volt feleség kap havonta 100 ezer dollár költőpénzt is, ami körülbelül 28 millió forint, és mivel egyedül fogja nevelni két kamasz gyereküket, havi 39 ezer dolláros gyerektartás is jár neki, ami pedig 11 millió forint – írta a New York Post.

Slash 13 év házasság után, 2014-ben adta be a válókeresetet.