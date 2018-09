Miklósa Erika: Soha nem tagadtam, hogy nemzeti érzelmű vagyok

Miklósa Erika operaénekesnő a Figyelőnek beszélt új, kulturális műsoráról, karrierjéről, magyarságáról és politikáról is.

A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Miklósa Erika a Figyelő csütörtökön megjelent számában többek között a Duna Televízión debütáló, Partitúra című kulturális műsoráról is beszélt. Elmondta, hogy nagyjából 7 éve jutott eszébe egy ilyen műsor ötlete, ami a kultúrán keresztül mutatná be Magyarországot. Azt mondta, hogy több adás leforgatása után kiderült, hogy

sokkal jobb lett,

mint ahogy a tervezés közben műsorvezető társával, Batta Andrással elképzelték.

A műsorral forgattak már Pécsen, Sopronban és Kiskunhalason is. Miklósa Erika röviden úgy foglalta össze: „nekem ez a műsor sok mindenről szól.

Arról az országról, ahol szeretek élni.

Elárulta azt is, hogy a műsorvezetés és az éneklés mellett jelenleg az anyai szerep foglalja el a legfontosabb helyet az életében. Párjával nemrég fogadtak örökbe egy kislányt, akit egyébként a Partitúra forgatásaira is rendszeresen elvisz. A beszélgetésben magyarsága is szóba került, amiről részletesen beszélt az énekesnő. Azt mondta, „akármelyik párt volt kormányon, ott tudtam maradni középen. Természetesen nekem is van egy véleményem, szavazok.

Soha nem tagadtam, hogy nemzeti érzelmű ember vagyok,

de ez nem jelenti azt, hogy nekem politizálni kell. [...] Ha kifejezetten politikai színezetű felkérések érkeztek hozzám, akkor őszintén elmondtam: nekem az a legfontosabb, hogy művészileg mindenki felé tudjak fordulni. Ezt meg is tudtam tartani. Ennek jó példája, hogy több kormány részéről kaptam állami elismerést.” A külföldi karrier lehetőségeiről azt mondta, ha annak idején kiköltözik, nem tudta volna beteljesíteni a sorsát, az életét. „Tehát nekem itthon kell lennem” – mondta az énekesnő.