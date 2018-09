Vége a titkolózásnak: Radics Gigi újra szerelmes. Párjával három hónapja vannak együtt, még Amerikában ismerkedtek meg.

Vége a titkolózásnak: Radics Gigi bevallotta, hogy újra szerelmes. A választott pedig a bahamai származású Kai Strachan, akivel Amerikában ismerkedtek meg, és néhány hónapja vannak csak együtt. Az énekesnő megerősítette a hírt, azonban nem árult el részleteket a kapcsolatukról. „Igaz, nagyon szeretjük egymást, de ennél többet nem szeretnék mondani a magánéletemről” – mondta a Blikknek, azonban egy közeli barátnője elmondott néhány részletet az énekesnő helyett. „Három hónapja vannak együtt, és nagyon szerelmesek. Még kint, Los Angelesben ismerkedtek meg, ahol Gigi a videóklipjét forgatta. Kai statiszta volt, és mivel voltak közös jeleneteik, sokat beszélgettek. Gigi már akkor tudta, hogy ennek még nincs vége. Szinte minden idejüket együtt töltötték kint, és megbeszélték, hogy megpróbálnak távkapcsolatban élni” – mondta, és azt is hozzátette, hogy Radics Gigi nehezen viseli a távkapcsolatot. „Egész nap a telefonon lógnak, üzeneteket küldenek egymásnak. Persze sokszor nagyon nehéz, hogy ilyen távol vannak egymástól, arról nem is beszélve, hogy az időeltolódás miatt van, hogy napokig nem tudnak beszélni, csak üzenni” – mondta.