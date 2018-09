Újra fut a 4-es villamos vonalán a nosztalgiaszerelvény élőzenével. A villamos mind a két kocsijában lesznek koncertek: összesen 16 fellépő szórakoztatja majd az utasokat.

Szeptember 8-án, szombaton kora délutántól estig újra zenél majd a Nagykörút. Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén 50 éves BKV együttműködésével, a 4-es villamos vonalán fut majd nosztalgiaszerelvény, melynek mindkét kocsijában élőzenével, a délután folyamán összesen 16 fellépővel találkozhatnak az utasok. Fellép többek között az Anna and the Barbies, a Jetlagből Molnár Tamás, az OliverFromEarth és YOULÏ és a Gyík zenekar is. A Zeneszöveg.hu kultúrmissziója mára a magyar zenét támogató, nagyszabású rendezvénnyé nőtte ki magát, amely idén gazdagodik egy új elemmel, a gyerekzenei idősávval, ami illeszkedik a Családok Évének a koncepciójába is.

A szerelvény továbbra is a Magyar Dal Napja szellemében fut, idén kiemelt figyelemmel az 50 éves BKV-ra. Az esemény múltidéző utazást tesz a régi kocsikban, változatos zenékkel, a gyerekzenei koncertek mellett lesznek fiatal, tehetséges csapatok, már ismert és elismert előadók és ötvenéves slágerek is. A programot Újbuda-Központnál 13:20-tól a The Marching Jazz Band formációja nyitja, a peronon fúvósokkal és dobokkal. A villamos rendszeres fellépője a Villon trió. Frontemberük, Kiss Barna szerzeménye a Dallamos Villamos című dal is.

A fellépők listája és a menetrendek az esemény Facebook-oldalán elérhetőek.