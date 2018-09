Eldőlt: jövőre megnyílik a Sorsok háza emlékközpont

Jövőre megnyílik a Sorsok Háza emlékközpont – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten pénteken.

A józsefvárosi pályaudvaron kialakított Sorsok Háza múzeum a holokauszt áldozatainak és azoknak állít emléket, akik tevékenyen részt vállaltak a zsidó emberek megmentésében. A 2019-es megnyitást Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a pénteken tartott budapesti sajtótájékoztatón, ahol azt is elmondta, hogy a megnyitásról szóló kormánydöntés tartalmazza azt is, hogy

a holokauszt emlékhely tulajdonosa a zsidó közösség lesz.

A Sorsok Házát a kormány a Köves Slomó vezető rabbi által irányított Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséggel és a Schmidt Mária által vezetett Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvánnyal együttműködve alakítja ki – mondta Gulyás Gergely.

A sajtótájékoztatón Köves Slomó arról beszélt, hogy vannak, akik a könnyebb utat, a protestálást, sértődöttséget választják, és vannak, akik együttműködnek. Szerinte azt kell nézni, mi jön létre, és nem azt, hogy kik által.