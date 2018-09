Új műsort indít a Virtuózok zsűrijéből is ismert páros, Miklósa Erika operaénekesnő és Batta András zenetörténész. A Partitúra című ismeretterjesztő sorozatban a zene lesz a kiindulópont, de társművészetek is megjelennek majd.

Partitúra címmel kulturális felfedező sorozat indul Magyarországon Miklósa Erika opera-énekesnő és Batta András zenetörténész idegenvezetésével. Az új magyar ismeretterjesztő sorozat minden szerdán 20 óra 35 perctől látható a Duna televízióban – mondták az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában. A Virtuózok zsűrijéből is ismert páros új műsoráról az egyik házigazda, Miklósa Erika elmondta: a társművészetek is megjelennek benne, de a zene a kiindulópont. A műsorban számos művészeti ág, zenei irányzat, műfaj helyet kap, az ország színes zenei palettáját mutatják be. A klasszikus zene mellett a könnyűzene, a népzene, a képzőművészet, az irodalom, a tánc is megjelenik. A Novák Péter rendezésében látható Partitúra alkotói közösségi élmények, közös értékek, kiemelkedő emberek után kutatnak.

Batta András azt mondta, hogy tősgyökeres budapestiként számára ezek az emberek, közösségek, kulturális források revelációs élményt jelentenek. „A műsor önbizalom-pirula is egyben” – mondta. Azt is hozzátette, hogy egy műsort két napig vesznek fel, a produkcióban a kulisszák mögötti világ is megjelenik, és az érdekli őket leginkább, amikor új eszközökkel, új módon szólítják meg a közönséget. Az első rész alkalmával Veszprémben jártak, de Sopronba, Szegedre és a Tisza-tóra is ellátogatnak, kis és nagy településeket egyaránt bemutatnak, és terveik szerint a határon túli területekre is mennek majd. A műsorban egymást követik a vendégek a különböző helyszíneken. A beszélgetések mellett a produkcióknak is fontos szerepe van, sokszor láthatók a műsorvezetők interakció közben: egyszer saját szakterületükön, komolyzenében jeleskednek, máskor pedig új műfajokat, stílusokat próbálnak ki és közvetítenek arról, hogy milyenek a kultúrafogyasztási szokások.