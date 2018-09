A jövő operaénekes csillagai versenyeznek Budapesten

Soha ennyi versenyző nem érkezett a hétfőn induló Marton Éva Nemzetközi Énekversenyre, mint az idén. Összesen 145 énekes jelentkezett a megmérettetésre a világ négy földrészéről – Perutól Japánig, Dél-Afrikától Finnországig. Közülük 94 jelentkező kapott meghívást a versenyre. A Marton Éva Nemzetközi Énekversenyt harmadik alkalommal rendezik meg. A hétközi fordulók ingyenesen látogathatók. A több mint ötvenezer euro értékű díjakat a szeptember 15-i döntőn és a másnapi gálakoncerten adják majd át a győzteseknek.

„Ti vagytok a jövő" – mondta Marton Éva, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas operaénekesnő, a Corvin-lánc testület tagja, a legnagyobb adható magyar kitüntetés, a Magyar Szent István-rend kitüntetettje a III. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny megnyitóján, miután színpadra hívta a versenyzőket, hogy közös fényképet készíthessenek a művésznővel és a zsűri tagjaival.

A megnyitó első percében, amikor Marton Éva megjelent a színpadon, a versenyzők és a közönség hatalmas ovációban tört ki, és vastapssal üdvözölte a világ egyik legnagyobb operaénekesnőjét, aki a legnevesebb operaházakban énekelt. Csak hogy a legnagyobbakat említsük: Milánói Scala, New York-i Metropolitan Opera és a Carnegie Hall, a bécsi és a frankfurti operaház, a Buenos Aires-i Teatro Colon, a londoni Covent Garden vagy a barcelonai operaház. Olyan világhírű művészekkel dolgozott együtt, mint Pavarotti, Domingo, Carreras, és olyan rendezőkkel, mint Zeffirelli, Götz Friedric, Harry Kupfer és Jonathan Miller.



A tapsvihar után Marton Éva elmondta, hogy a mezőny minden eddiginél színesebbnek ígérkezik. Jelentős orosz és ukrán érdeklődés mellett szinte kivétel nélkül minden Európai Uniós országból érkezett jelentkezés, de jelentkeztek az Egyesült Államokból, Brazíliából, Kanadából és Mexikóból, a távol-keleti országokból, és még Dél-Afrikából is két énekes elküldte a jelentkezési anyagát.

A III. Marton Éva Nemzetközi Énekversenyt egy évvel ezelőtt hirdették meg, azóta érkeznek a jelentkezések a világ minden tájáról.

A megmérettetés szeptember 10-én kezdődik. Az ifjú énekesek hétfőn, kedden és szerdán a Zeneakadémián, a Solti Teremben zajló, ingyenesen látogatható elődöntőkben nemcsak operaáriákkal, hanem egy-egy Liszt-dallal is bemutatkoznak. Szeptember 13-án délután és este a középdöntőkben a zsűri első rostáján túljutó legjobb énekesek mutatják majd be tudásukat két-két operarészlet előadásával. A középdöntőkre is ingyen be lehet majd ülni. A döntő szeptember 15-én lesz, amelyet a Bartók Rádió közvetít, a vasárnapi, szeptember 16-i gálát pedig az M5 közvetíti egyenes adásban. A gálakoncertnek is a Zeneakadémia ad otthont. A verseny abszolút győztese, az ötmillió forintos nagydíjat elnyerő énekes neve csak a vasárnapi gála legvégén derül majd ki.

A zsűriben Marton Éva oldalán a nemzetközi operaélet kulcsszereplői foglalnak helyet, mint például Peter Mario Katona, a londoni Royal Opera casting directora, Anatoli Goussev milánói professzor, Teimuraz Gugushvili, a Tbiliszi Konzervatórium professzora, Franz Grundheber bariton, a Hamburgi és a Bécsi Operaház örökös tagja, Miguel Lerin, az európai operaélet egyik legbefolyásosabb menedzsere, Vittorio Terranova, a Tagliavini operaverseny művészeti vezetője, illetve Meláth Andrea, a Zeneakadémia Ének Tanszékének vezetője és Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház igazgatója.

A győztesek karrierjét emelkedő pályára állíthatja a Marton Éva Nemzetközi Énekverseny. A nagydíjat elnyerő eddigi két énekes, Vörös Szilvia és a fehérorosz Alexander Roszlavec pályafutása gyorsan ívelt felfelé a versenygyőzelem után. A magyar mezzoszoprán nemcsak a budapesti Opera előadásainak gyakori szereplője, de Plácido Domingo és Anna Nyetrebko oldalán is énekelt. A fehérorosz énekes pedig jövő februárban debütál a New York-i Metropolitan Operában.