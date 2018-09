Egyetlen fekete-fehér fényképet tett ki Ariana Grande az Instagram-oldalára, amivel a napokban meghalt Mac Millerre emlékezett. Az énekesnő és a rapper bő kétéves kapcsolatának idén májusban lett vége.

Ariana Grande legutóbbi Instagram-bejegyzése a napokban meghalt Mac Millernek szólt. Az énekesnő és a rapper 2016-ban jöttek össze, és idén májusban szakítottak. Ariana Grande úgy döntött, hogy semmit nem ír a férfit ábrázoló fekete-fehér képhez, és nem is ír hozzá egyetlen szót sem. A gesztus visszafogottságát értékelték a követői. Az átlagos 1-2 milliós lájkhoz képest Mac Miller fotóját több mint 10 millióan értékelték az oldalán.

A pár májusi szakítása után nem sokkal már mással járt Grande, ráadásul az új udvarló azóta már el is jegyezte az énekesnőt. Mac Millert egy néhány héttel ezelőtti interjúban meg is kérdezték erről, és nagyon diplomatikusan azt mondta, „fura. Az egész fura egy kicsit, de egyáltalán nem negatív. [...] Örülök, hogy boldog, és hogy tovább tudott lépni, ahogy szerintem ő is örül az én továbblépésemnek.