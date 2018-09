Gidófalvy Attila: Nem voltam hajlandó disszidálni

Festmény készült az annak idején a Beatricéből a Karthagóba igazolt, és ott már 39 éve játszó Gidófalvy Attiláról. A billentyűs tevékeny részese volt a Lord sikerének is, de főzenekara mégis a Karthato maradt. A 888.hu-nak adott interjúban beszélt az épülő Magyar Zene Házáról, a múltról és az egészségéről is.

Gidófalvy Attilát leginkább a Karthago zenekar billentyűs dalszerzőjeként ismerni, de ott volt a Beatricében is annak idején, a Karthago mellett pedig elvállalta a billentyűs feladatokat a szombathelyi Lordban is. Most a 888.hu-nak adott nagyobb interjújában mesélt többek között

a múltról, a magyar rockzenéről és egészségi állapotáról is.

Gidófalvynak még 2017-ben volt sikeres őssejtterápiája, de a rengeteg egyéb kezelés sokat kivett belőle. Azt mondta, „egy évvel ezelőtt kihullott mindenem, és a rengeteg kezelés miatt szétporladtak a fogaim is. Ezek miatt még

a mai napig sok gondom van, de nem törődök ezekkel a dolgokkal.

Most minden hónapban kapok még csonterősítő infúziót. Emellett eddgi már négy ujjamat kellett operálni a pattanó idegek miatt. A rengeteg gyakorlás és zenélés valahol visszaütött a sok év alatt. [...] De ez mind nem számít, mert nekem a Jóisten megadta, hogy a családom mindenben segít, és mindig barátokkal muzsikálhattam.” Az épülő Magyar Zene Házáról Póka Egon után a Karthago zenésze is beszélt, aki kiváló ötletnek tartja, hogy a múzeumi részben a magyar rockzene, annak története is helyet kapjon.

„Nem tudom más szavakkal mondani, mint hogy

nagyon gratulálok ahhoz, hogy felmerült ez a gondolat.

Hiszen elég ha belegondolunk abba, hogy a magyar könnyűzene honnan indult el, hogyan működött, mi adta a hátterét. Amikor elkezdődtek a rockos történetek Magyarországon az Illés, az Omega meg a kicsit populárisabb Metró, vagy a Syrius dzsesszrockos zenéivel, akkor ezeket hanyagolták a médiumok” – mondta a kezdeményezésről. Póka Egonhoz hasonlóan

Gidófalvy Attiláról is készített portrét Székely András festőművész,

amiről azt mondta a billentyűs, hogy különösen nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy élete utolsó harmadában kaphatott egy ilyen ajándékot. Emellett pedig bízik abban, hogy a folytatásaként rengeteg prominens magyar zenész részesülhet ebben a megtiszteltetésben.

A tehetségkutatók is szóba kerültek az interjúban, és ezekkel kapcsolatban azt mondta, „mindig valami aktuális dolog kell csak.

Például az, hogy most szakállam van meg nő vagyok egyszerre,

ilyesmik. Mindig valami más kell. Általában bizonyos érdekcsoportoknak megfelelő zenekarok mennek ki, meg sikeresek ott úgymond.” Mondott jó példát is a tehetségkutatós fellépőkkel kapcsolatban: „nekem például nagyon tetszett Kállay Saunders előadása is. Vannak tehát jó példák is, amikben komoly tartalmak vannak, jó a hangszerelés, és

amikben megjelentek jó kis magyaros motívumok is.

Akik ezekről a versenyekről döntenek, azok az ilyen dolgokat talán egy kicsit jobban figyelembe vehetnék.”

A Karthagóval jövő áprilisban készülnek az együttes 40. születésnapi bulijára, ahol új dalok is megszólalnak majd. Ezek hangvételéről Gidófalvy Attila azt mondta, „éppen a napokban kevertük az egyik új nótámat, ahol egy nagyon komoly hammondos megfejtés van. A tartalom egy nagyon fontos dolog, mert a Karthago soha nem a mai trendnek megfelelő szövegekben meg zenében gondolkodott, és ez így van most is. Az életről szólnak az új dalok. A megszólalásban, természetesen már követjük a mostani dolgokat, úgyhogy

az új nóták embertelen dögösek.

Végre komoly szerepet kap az én játékom is mint Hammond-orgonista.” Gidófalvy Attila nem igen foglalkozik zenetanítással, viszont továbbra is dolgozik fociedzőként. Egy fiatalokból álló utánpótláscsapattal foglalkozik. A rockhoz kapcsolódva pedig továbbra is rádiózik. Jelenleg az Érd FM-en van állandó önálló műsora. Szerdánként, 20-tól 24 óráig szól a Rockbarlang Gidóval című műsor a 101.3-on.