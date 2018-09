Fekete macska, akasztott ember és csillagjóslás. A babona ott van Csepregi Éva és a Neoton életében.

Ha nem is meghatározza, de mindenképpen befolyásolja Csepregi Éva életét a babona. Előfordult már olyan, hogy Csepregi Éva akasztott ember házában élt. Igaz, ezt jóval a beköltözés után tudta meg, és nem is egyből költözött, de azért zavarta a dolog.

A Borsnak azt mondta erről: „Van bennem egy kettősség, főleg azóta, amióta Tahitótfalun beköltöztem ebbe a házba. Előtte nem szólt senki, csak miután beköltöztem, akkor hallottam ezt a történetet.

Valaki felakasztotta magát a házban, de még idejében levágták,

tehát nem halt meg az illető. Eléggé megrendített akkor az eset. Végül maradtam, csak később költöztem el. Annál is inkább, mert nem szeretném, ha ilyen dolgok befolyásolnának bármiben is. Ami viszont igaz, hogy

minden fontos esemény előtt elmegyek asztrológushoz,

és megkérdezem, mik a kilátásaim. Olyan például előfordult, hogy meghívtak egy szereplésre, és visszamondtam, mert egy természetgyógyász barátom, Harsányi László lebeszélt róla. De nem szeretem a fekete macskákat sem. Ez azért van, mert amikor egyszer a kocsim előtt átszaladt, a parkolóban megsérült a kocsim.”

Egyébként nem csak az énekesnő babonás a formációból. A Neoton zenekarvezetője, Végvári Ádám is figyelmet fordít az ilyen jelekre. A lapnak azt mondta, „Évának októberben van a születésnapja, mindig úgy alakítjuk, hogy a dátumhoz közel szervezzük a nagyobb fellépést. Most ez volt az egyetlen szabad dátum. Ami engem illet, én is elég elővigyázatos vagyok. Például ha otthon hagyok valamit, és vissza kell mennem, akkor háttal megyek be a lakásba. Azonnal leülök a fotelbe, hogy amikor felállok, úgy tűnjön, mintha csak akkor indultam volna el. Ezután indulok újból el hazulról.”