David Duchovnyról a legtöbb embernek az X-akták jut eszébe, a fiatalabbak pedig leginkább a Magyarországon is kedvelt, 2014-ig forgatott Kaliforgiá-ból ismerik.

David Duchovny 2019. február 11-én lép fel zenekarával Budapesten, a MoM Sportban. A színész 2015-ben adta ki első lemezét, az volt a Hell or Highwater, idén februárban pedig kijött a második album is, az Every Third Thought. Duchovny saját elmondása szerint zenét hallgatva nőtt fel. Apja nagy zenefaló volt, bár nem kifejezetten azt a zenét szerette, amit fiai. A színésznek ugyanis van egy bátyja is. Duchovny az általános iskolában furulyázni tanult, és csak később jött a gitár. Többek között a Kaliforgia forgatása alatt vett órákat.

Gitárjátéka azonban nem sokat fejlődött az utóbbi időben, saját bevallása szerint is leginkább hangjával foglalkozik, azt képezi nap mint nap. Emellett a dalszerzésre koncentrál leginkább, úgyhogy a zenekari felállásban maradt neki az ének. Ami egyébként bőven elég úgy, hogy még mindig, 3 évvel a zenei karrier indulása után is a legtöbben a színész Duchovnyra kíváncsiak, aki történetesen a színpadon áll, és éppen énekel. Amúgy zenekarával már turnézott Európában, az Egyesült Államokban, Új-Zélandon és Ausztráliában, és mivel még „csak most kezdte”, gőzerővel dolgozik a harmaik albumon, pedig idén jött ki a második. A budapesti koncerte szeptember 14-én, reggel 9 órakor indul a jegyértékesítés ezen az oldalon, valamint a TEX jegyirodáiban.