A becsült ár négyszereséért kelt el David Bowie első ismert stúdiófelvétele. Az 1963-as demófelvétel idén nyáron került elő egy régi kenyereskosárból.

David Bowie első ismert stúdiófelvétele a becsült ár négyszereséért, csaknem 40 ezer fontért (14,5 millió forintért) kelt el a brit Newton-le-Willows-ban tartott aukción. Az 1963-as demófelvételen hallható a 16 éves Bowie – akkor még David Jones néven – első együttesében, a The Konradsban. A zenekart visszautasította a Decca lemezkiadó cég, a felvételt, melyen Bowie az I Never Dreamed című dalt énekli, sohasem adták ki. A következő hónapokban Bowie kilépett a zenekarból, de karrierje hat évvel később beindult a Space Oddity című dalával.