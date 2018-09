Meghalt Rachid Taha

59 éves korában meghalt az algériai rai zenét forradalmasító Rachid Taha.

Szívrohamban halt meg a francia-algériai Rachid Taha. A zenész 59 éves volt, és párizsi otthonában érte a halál kedd este. Taha 1958-ban született Algéria északnyugati részén, Oránban, és 10 éves volt, mikor családja Lyonba költözött. Tizenhét évesen napközben egy hűtőtelepen dolgozott, éjszakánként pedig egy klubban dolgozott DJ-ként: főleg az arab zenéket, rapet, salsát és a funkot játszott. A '70-es évek végén már olyan zeneszámokat készített, amikben az arab popzenét a Led Zeppelinnel, Bo Diddleyvel vagy akár a Kraftwerkkel vegyítette.

Lyonban nyitotta klubját is, majd itt alapította

a '80-as évek elején első zenekarát, a Carte de Séjourt, amiben arabul énekelt a hagyományos algériai vonalat a punkkal keverő zenére. Négy albumuk jelent meg, és Taha elsősorban azzal lett híres, hogy átdolgozta Charles Trénet klasszikus dalát, a Douce France-t.

Taha 2004-ben váltott szóló karreirre, és első nagy dobása a Clash Rock the Casbah című számának feldolgozása volt. A magánprojekttel

összesen 15 albumot adott kis.

Zenéjében ott volt a punk, a rock, de a maghrebi arab zene is. Taha Ötször is fellépett a Sziget fesztiválon, 1999-ben, 2004-ben, 2007-ben, 2013-ban és 2016-ban; 2010-ben a Babel Sound and Spices elnevezésű fesztiválon adott koncertet Budapesten.