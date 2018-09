A válásról és az újrakezdésről énekel Palya Bea a legújabb lemezén. Az albumot december 14-én mutatja be az A38 hajón.

Korábban megírtuk, hogy Palya Bea elvált, és a szakítás után jó ideig nem is adott interjút. Élete nemrég lezárult korszakát, egész konkrétan pedig válását és újrakezdését dolgozta fel most megjelent új lemezén, a Hazatalálok című albumon. „Női szemszögből váltak dalokká egy válás mozzanatai, közös munkában új zenekarommal. Ahogy a legtöbb ember, kezdetben én is kudarcként éltem meg a válásomat, ugyanakkor a lemez nem egy tudatos alkotói folyamat eredménye. Rájöttem arra, hogy ha van bátorságom elmesélni, ami történt, akkor a dolgok visszamosolyognak rám, és a lemeznek lehet ilyen hatása” – mondta Palya Bea a CD-t bemutató szerdai sajtótájékoztatón.

Az énekesnő az elmúlt években készített albumaihoz hasonlóőszinteséggel énekelt olyan témákról, mint a nőiség, az anyaság, az emberi kapcsolatok és a családja élete. Elmondta, hogy a Hazatalálok a váláson túl elsősorban arról szól, milyen a benne élő belső gyerek, hogyan lehet szeretnünk önmagunkat.

Palya Bea újjáalakult zenekarának tagjai Lisztes Jenő, Orbán György, Gerzson János, és Czirják Tamás, de a lemez legtöbb dalában Szokolay Dongó Balázs, Tóth István és Gryllus Samu is közreműködött. Az albumot Palya Bea és zenekara december 14-én mutatja be az A38 hajón.