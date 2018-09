Kiderült, hogy maszturbáltak a Beatles tagjai közösen

Közös maszturbálás, békagyilkolás és koponyalékelés. Paul McCartney a napokban elmesélt néhány történetet a Beatles korai éveiről és saját gyerekkoráról is. Volt, amit már régóta ismert a közönség, de akadtak új részletek is.

Több titokra is fény derült a napokban, mikor Paul McCartney a GQ magazinnak adott interjút. Olyanokról is beszélt, amikről nem igazán tudott a nagyközönség, és kitisztázott néhány korábbról, többek között az 1997-es félhivatalos önéletírásából így-úgy ismert sztorit. Az interjúban például részletesen mesélt arról is, amikor a zenekar és néhány haver összejöttek John Lennonnál. „Ahelyett, hogy ittunk és buliztunk volna, csak ott ültünk a sötét szobában. Valaki elkezdett maszturbálni, aztán mindannyian csináltuk – mondta a McCartney, aztán azt is elmondta, hogyan próbálták meg inspirálni egymást a közös maszturbálás alatt: főleg szexszimbólumok neveit kiabálták be. Például Brigitte Bardot-ét. Ez egészen addig tartott, amíg John Lennon meg nem ölte a hangulatot azzal, hogy

bekiabálta Winston Churchill nevét.

Paul McCartney elmondta, hogy ilyen csak egyszer, maximum kétszer fordult elő, de egyáltalán nem volt nagy dolog, csak gyerekes vicc. „Ártalmatlan tréfa volt. Nem bántottunk meg vele senkit, még Brigitte Bardot-t sem” – mondta a zenész. Az interjúban beszélt arról az esetről is, mikor John Lennon

teljesen komolyan vetette fel neki, hogy lékeltessék meg a koponyájukat.

Többek között azért is volt szimpatikus Lennonnak a beavatkozás, mert ősi volt, évezredeken át csinálták, ami csak jó lehet. McCartney annyit mondott Lennonnak, hogy legyen ő az első, és ha nála beválik, akkor vállalja. Arra a kérdésre, hogy mi lett volna, ha igent mondt a közös lékelésre, azt választolta, hogy valószínűleg nem lett volna belőle semmi. Szerintem nem gondolta komolyan. Persze kimondta, de mondott ő sok más sz*rságot is – mondta McCartney.

Egy másik érdekes McCartney-sztori is új megvilágítást kapott. Paul fiatalon egy időben kijárt a házuk közelében lévő erdőbe, ahol rengeteg békát ölt meg. Néha szögesdrótra akasztotta, néha csak szanaszét rugdosta őket. McCartney akkor nagyjából 12 éves volt, és most elárulta, hogy a kínzások, a gyilkolás nem volt más, mint felkészülés a hadseregre. Elmondta, hogy már 12 évesen attól tartott, hogy mi lesz vele 5 év múlva, amikor be kell vonulnia. Abban az időben a briteknél 17 évesen kellett elkezdeni a sorkatonai szolgálatot, és McCartney azt mondta, attól tartott, hogy nem fog tudni gyilkolni, ezért gyakorolt az állatokkal.