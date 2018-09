Több mint 1 milliárd forint jogdíjat kapnak a zenészek

Több mint 1 milliárd forint jogdíjat oszt szét a zenészek között az Előadóművészi Jogvédő Iroda, 230 milliónál is több elhangzást dolgozott fel a felosztás során. A jogdíjak kiosztásával az egyesület a kevésbé aktív előadóknak is biztosít bevételt.

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda (EJI) közel 1,3 milliárd forint jogdíjat fizet ki a napokban hatvanezer magyar és külföldi zenésznek. A most lezárt, a 2017. évi zenei jogdíjfelosztás magában foglalja a rádiós, televíziós sugárzási jogdíjakat, a háttérzenei jogdíjakat és a meghosszabbított védelmi idejű hangfelvételek előadóit illető kiegészítő díjak felosztását. Az egyesület 230 milliónál is több elhangzást dolgozott fel a felosztás során. 50 ezernél is több magyar és külföldi előadó kapott a rádiós és tévés jogdíjakból, ezek közül a legmagasabb kifizetett összeg meghaladta a 4,5 millió forintot. A tíz legmagasabb jogdíjban részesülő előadó összesített jogdíjának értéke meghaladta a 35 millió forintot. Összesen 78 előadó kapott egymillió forintnál magasabb díjazást.

Az Elődadóművészi Jogvédő Iroda Az EJI a zenészek, színészek, táncosok, artisták jogait érvényesítő egyesület, amit az előadók maguk hoztak létre. A televíziók, rádiók és más zenefelhasználók által fizetett jogdíjat Magyarországon minden hazai és külföldi előadó nevében az EJI szedi be és fizeti ki részükre. Az egyesületnek 1600 zenész, színész és táncos tagja és több mint 10 000 megbízója van. Évente több mint 90.000 előadóművész számára fizet ki jogdíjat. Az EJI évről évre több jogdíjat oszt fel, az egyre pontosabb felosztás eredményeként pedig mind több előadóművész jut hozzá az őt megillető jogdíjhoz. Az iroda csak az elmúlt tíz évben tizenkét milliárd forintnál is több jogdíjat fizethetett ki. Az EJI a zenészek, színészek, táncosok, artisták jogait érvényesítő egyesület, amit az előadók maguk hoztak létre. A televíziók, rádiók és más zenefelhasználók által fizetett jogdíjat Magyarországon minden hazai és külföldi előadó nevében az EJI szedi be és fizeti ki részükre. Az egyesületnek 1600 zenész, színész és táncos tagja és több mint 10 000 megbízója van. Évente több mint 90.000 előadóművész számára fizet ki jogdíjat. Az EJI évről évre több jogdíjat oszt fel, az egyre pontosabb felosztás eredményeként pedig mind több előadóművész jut hozzá az őt megillető jogdíjhoz. Az iroda csak az elmúlt tíz évben tizenkét milliárd forintnál is több jogdíjat fizethetett ki.

A jogdíjak felosztása során az EJI hatezernél is több játszási hely (üzlet, bolt, szálloda) adatát, vagyis 220 milliónál is több elhangzást dolgozott fel. A jogdíjból közel 34 ezer zenész részesült: a legmagasabb jogdíj csaknem elérte az egymillió forintot, ötszázezer forintot meghaladó jogdíjat nyolc előadó kapott. Azon előadóművészek kaphattak idén ilyen jellegű jogdíjat, akik felvételeit 1963 és 1965 között adták ki először, és 2017-ben még bevételt ért el felhasználásából kiadója. A jogdíj elsősorban a már kevésbé aktív előadók számára biztosít bevételt, ezen belül viszonylag magas a komolyzenei előadók aránya. 2017-ben mintegy 1 000 különböző olyan hangfelvétel volt, amely kiadója számára bevételt termelt. A jogdíjfelosztás 440 előadót érintett, a kifizetett jogdíj összege egy esetben az egymillió forintot, öt esetben pedig az ötszázezer forintot is meghaladta.