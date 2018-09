Őrült rajongó zaklatja Peller Károlyt, a 35 éves nő most azzal fenyegeti, hogy meg fogja ölni. Korábban pedig úgy mutatkozott be a színész szomszédainak, mintha a felesége lenne.

Jó ideje zaklatja Peller Károlyt egy rajongója, aki szerelmes belé. Mostanában azonban egyre agresszívebb, a Facebookon halálosan megfenyegette az Operettszínház énekesét. A 35 éves Hajnalka valószínűleg mentális zavarokkal küzd. „Kinyírom a Pellert, becicázott a Bókay-napokon. Én kinyírom a Pellert, az biztos” – írta a Nagy Duett című műsor egyik posztja alá. „Egyszer már feljelentettem, bírósági tárgyalás is volt. Ám a júniusi ítélethirdetés után, ahol megrovásban részesült, egyből elkezdte újra a zaklatást” – mondta Peller Károly a Borsnak. Azt is hozzátette, hogy nem csak őt veszélyezteti az őrült nő. „Nem csak engem zaklat, gyakorlatilag a teljes Operett társulata megkapja a magáét tőle. Így például Peller Anna is a zaklatások alanya. Közösen gyűjtjük ezeket a beírásokat, és perújrafelvételt fontolgatunk. Korábban csak figyelmeztetést kapott. Egyébként bőven van mit gyűjteni, mindennaposak, sőt, szinte mindenórásak ezek a kiírások. Iszonyatosan bosszant, sőt, mióta bemászott a kertembe, minden bejegyzésnél elfog a pánik, hogy már megint mit talál ki” – mondta.

Hajnalka nemcsak az interneten zaklatja, hanem már több minisztériumnak, a Nemzeti Színháznak és még a Parlamentbe is írt zavaros levelet többek között Peller Károly nőügyeiről. „Korábban a szomszédaimnak bemutatkozott, hogy ő a feleségem, most pedig éppen ki akar nyírni. Nem lepődök meg már ezen sem, csak azt akarom, hogy legyen már egyszer vége ennek, és ez a nő soha többet ne írja le a nevem sehová” – mondta Peller Károly. A nő körülbelül három évvel ezelőtt kezdte el üzenetekkel bombázni az interneten, később már előadásokon is megjelent, egyik alkalommal pedig feljelentette Peller munkahelyét, mert szerinte halálra dolgoztatják az ő Károlyát. Ezek után elege lett Pellernek, és feljelentette a nőt.

A Bors munkatársa megtudta, hogy a 35 éves nőnek rendszeresen vannak összetűzései, gyakran jönnek ki hozzá a rendőrök. Apja nyolc évvel ezelőtt meghalt, anyja és testvérei elköltöztek tőle, mert féltek. A házban, ahol él, gáz és villany sincs. A nő a városi könyvtárba jár internetezni, onnan küldi az üzeneteket. Peller Károlyon kívül még a település polgármesterét is zaklatja, aki szintén feljelentette már. A templomban egyszer egy nőt egy mappával fejbe vágott, a tiszteletes úr autóját megrongálta. Ügyeit összevontan kezelték, de elmeállapota miatt nem büntethető. „A legrosszabb az, hogy pontosan tudja, hogy nem büntethető. Ő amolyan okos bolond, mi csak így hívjuk itt. Egy két lábon járó lexikon, de agresszív és veszélyes. Mindenkibe beleköt, és sokszor büszkén meséli, mit művel az operettesekkel” – mondta egy helybéli, aki azt is hozzátette, hogy Hajnalka Peller Károlyba és a tiszteletesbe is szerelmes. Egyik nap az egyiket, másikon a másikat képzeli a férjének. „Nemrég vett egy esküvői ruhát egy turkálóban, a karjára fektette, és bement a jegyzőhöz, hogy mentse fel őt és Peller Károlyt a harmincnapos esküvő előtti türelmi idő alól, mert azonnal egybe akarnak kelni. Gyereket is szeretne tőle. Budapestre egyébként vonattal jár fel, bliccel, ezzel is henceg” – mondta a helybéli.