Az A38-on ünnepli 20. születésnapját az annak idején gimis zenekarként indult Napokon zenekar.

Születésnapi koncertre készül a 20 éve, gimis zenekarként indult Napokon zenekar. Igaz, akkor még Azokon a Napokon névvel kezdték, ami mára Napokonná erodálódott. A jubileum mellett a szeptember 19-ei, A38-as koncert azért is lehet különleges, mert a zenekar az elmúlt egy-két évben nem is igen lépett fel.

További izgalmat jelenthet, hogy jó páran fellépnek a korábbi felállásokból is, és természetesen nem csupán régi dalokat játszanak majd, de terveik szerint a legtöbb korszakot megidézik. Így lesznek dalok a korábbi lemezekről, az Are you happy-ről, a Barabbas-ról, a Borders of Babylon-ról és az Origó-ról is. Sőt, ezek mellett még új hangzóanyagot is összehoztak.

Az elmúlt években kiadott, tematikus EP-ket gyúrták egy nagy egésszé többek között a kísérletezés jegyében, és így született meg a A V című, 9-számos lemezük, amelyik egyébként ötödik a sorban.