Rendkívüli elismerésben részesült Keller András

Keller Andrást rendkívüli kitüntetésben részesítette a világ egyik legrangosabb zenei intézménye.

A Guardian idei felmérése alapján az Egyesült Királyság vezető konzervatóriumaként és a világ egyik első számú zenei elitképzőjeként számon tartott Guildhall School of Music and Drama 2018-ban Keller Andrásnak adományozta zenei tanszékének egyik legrangosabb tisztségét. A Bartók Béláról elnevezett professzori pozíciót (Béla Bartók International Chair) Keller András

világszínvonalú előadói karrierje és zenei szolgálatai elismeréseképp foglalhatta el.

Az angolszász egyetemeken hagyományosan olyan tanárok kapják a professzor helyek között is különleges tekintéllyel bíró chair (vagy chairman) pozíciót, akik egy meghatározott terület mesterként értek el kimagasló eredményeket. Az intézmény vonós tanszékén Keller Andrásé mellett mindössze egy kiemelt, nemzetközi hírű művészről elnevezett pozíció van: az Eugène Ysaÿe emlékének dedikált professzori széket David Takeno tölti be.

A világhírű Keller Kvartett alapító tagjaként és a Concerto Budapest zeneigazgatójaként is nemzetközi szinten ismert és elismert Keller András 2016 óta a Guildhall School of Music and Drama professzora. Tanítványainak azt a különleges tudást közvetíti, melyet mestereitől, Végh Sándortól, Kurtág Györgytől és Rados Ferenctől kapott. A hetvennél is több rangos nemzetközi díjjal (többek között a Deutsche Schallplattenpreis és Nagydíj 7 alkalommal, 2 MIDEM- Cannes Classical Award, kétszeres Gramofon díjas és a Gramophone Award nyertese, valamint két Caecilia és Victoire díj, az Academy Charles Cros Nagydíj, a Premio Abbiati és 3 Choc Music nyertese) kitüntetett Liszt-díjas hegedűművész, karmester az elmúlt tíz év során

a nemzetközi élvonalba juttatta a Concerto Budapest zenekart.

Idejét a zenekar és a tanítás között osztja meg. A 2016-ban a világ első tíz előadó-művészeti intézménye közé választott Guildhall School of Music and Drama képzésein több mint 60 országból közel 1000 hallgató tanul, sokan közülük London, az Egyesült Királyság és a világ vezető zenekaraiban, színpadain folytatják karrierjüket. Olyan világklasszis zenészek tanultak az intézmény falai között, mint a minden idők egyik legjobb brácsásának tartott William Primrose, a csellistalegenda, Jacqueline du Pré, a fuvolavirtuóz Sir James Galway, a walesi születésű basszbariton, Bryn Terfel vagy a kiváló svéd mezzoszoprán, Anne Sofie von Otter. Az egyetem színészi osztályából indulva épített nemzetközi karriert Orlando Bloom, Daniel Craig és Ewan McGregor is. Keller András

egy olyan prominens tanári kar kiemelt professzoraként folytatja munkáját,

melynek az elismert zongoraművész Richard Goode vagy Ronan O'Hara éppúgy tagja, mint a budapesti közönség számára is ismerős csellista, Louise Hopkins vagy a régizenejátszás meghatározó alakjaként számon tartott Rachel Podger. Az intézmény kamarazene tanszékén olyan együttesektől tanulhatnak rendszeresen a hallgatók, mint a Belcea Quartet és a Takács Quartet. Az 1880-ban alapított Guildhall School of Music and Drama Európa meghatározó művészeti intézményeivel ápol partnerkapcsolatot, a Londoni Szimfonikus Zenekarral és a BBC Szimfonikus Zenekarral éppúgy, mint a Barbican Centre-rel vagy a Királyi Operaházzal.