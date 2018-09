Ezúttal az „ország Rózsa Gyurija” és az üstökösként berobbant, falakat megmászó Margaret Island lesz a Sláger Téma vendége szeptember 16-án a Sláger FM-en.

Fehér zakó, fekete ing, fehér nyakkendő, az „ország Rózsa Gyurija” lesz a Sláger Téma vasárnapi első vendége. Rózsa György fél évszázados tévés karrierjének, ha mind a 47 műsora nem is, de a legendás Kapcsoltam, Leg-Leg-leg és a Magyar elsők biztosan szóba kerül. A honi televíziózás ikonikus alakjáról megtudhatjuk, mennyire volt úttörő szerepe a hazai tévés produceri szakma kialakulásában. Szó esik majd kevésbé ismert filmes, forgatókönyvírói énjéről, de a legutóbbi show-műsorbeli szerepléseiről is.

Sőt, talán még a műsorvezetők Szent Grálját is elárulja a Sláger FM hallgatóinak.

A Sláger FM-en hallható adás második felében, este 21 órától a Margaret Island együttes vendégeskedik. Lábas Viki, Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint üstökösként bukkant fel a honi folk-pop zenekarok amúgy is színes egén.

A Margaret Island alig négyéves történetében már három album, több nagykoncert és számos elismerés, közte a Fonogram-díj is szerepel.

Hogy minek köszönhető a siker, honnan is jött ez a három, kivételesen tehetséges zenész, az is kiderül vasárnap este. Ahogy arra is fény derül, villámkarriert vagy hosszú évtizedekig tartó sikertörténetet írnak majd Lábas Vikiék.

Az együttes énekesnője még arról is vall, mi készteti őt arra, hogy a koncerteken akár még egy várfalat is megmásszon, illetve mit is jelent a közösségi dal fogalma, amit a Margaret Island teremtett meg.

2018. szeptember 16-án 20-22 óra között tehát ismét Sláger Téma, a 103.9 Sláger FM-en Rózsa Györggyel, a Margaret Island együttessel, valamint a házigazda Kalmár Tiborral, és persze a legnagyobb slágerekkel, változatosan!