Ingyenes látványosságok hétvégén Siófokon

Feltárulnak Kálmán Imre szülőházának máskor elzárt részei, sőt ingyenen lesz látogatható a ház, mert idén először Siófok is csatlakozott a Kulturális Örökség Napja programsorozathoz. Ugyanígy ingyenes lesz Siófok ékessége, a csodálatosan felújított Víztorony is.

1984-ben indult útjára Európában a kezdeményezés, melynek célja az, hogy a máskor esetleg elzárt, jelentős kulturális örökségi helyszínek szakszerű vezetés mellett legyenek hozzáférhetőek a nagyközönség számára.

A program olyan sikeres volt, hogy 1991-ben az Európai Unió támogatásával hivatalosan is létrejött a rendezvénysorozat Európai Örökség Napok elnevezéssel. Ehhez még az évtizedben Magyarország is csatlakozott, így a rendezvénysorozatot itthon is évről évre megszervezik a műemlék- és örökségvédelemi szervezetek vezetésével. A központi felhíváshoz bármelyik település csatlakozhat, Siófok pedig idén két helyszínnel is részt vesz a Kulturális Örökség Napjain szeptember 14-15. között.

Az egyik helyszín Siófok legemblematikusabb épülete, a több mint százéves Víztorony.

A szombat esti séta után a szervező Kálmán Imre Kulturális Központ kalácsozásra és kakaózásra, illetve hálózsákos esti filmnézésére várja a családokat. A Kulturális Örökség Napok témájához kapcsolódva az Éjszaka a múzeumban című filmet vetítik le az ingyenes programon, melyhez azok is csatlakozhatnak, akik a Víztorony bejárására a helyek korlátozott száma miatt esetleg nem tudtak regisztrálni.

Idén először a világhírű siófoki születésű operettszerző, Kálmán Imre szülőháza is bekerült a Kulturális Örökség Napok helyszínei közé. A Kálmán Imre Emlékházba így ingyen lehet bejutni a nyitva tartási idő alatt pénteken és szombaton.

A látogatók nemcsak megnézhetik az zeneszerzőre emlékező állandó kiállítását, amelyre máskor csak belépőjegy váltásával lenne lehetőség, hanem a pincétől a padlásig be is járhatják a műemlék jellegű épületet. Az emlékház munkatársai ugyanis olyan helységeit is megmutatják Kálmán Imre szülőházának, amelyek máskor el vannak zárva a nagyközönség elől. A résztvevőknek meglepetés ajándékkal is kedveskednek a szervezők.

Péntek este egy időszaki kiállítás is nyílik az Emlékházban: Tálos Ágota festőművész a Balatontól - Óceánig című tárlata, amelyet a programsorozat keretében szintén ingyenesen lehet megnézni.