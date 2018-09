Idén is gigantikus méretekben, de még a korábbiakál is erősebb szakmai és oktatási programmal, előadásokkal várja az érdeklődőket a Budapest Music Expo október 5-től 7-ig a Hungexpo területén. A 18.000 négyzetméter területű rendezvényen több tízezer hangszer kipróbálható, lesz rengeteg koncert és hangszerbemutató. Fellép a Megadeth dobosa, Dirk Verbeuren is. Az expo ingyenesen látogatható.