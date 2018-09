Öt színdarab lesz műsoron a veszprémi Pannon Várszínházban

Öt színdarab szerepel a Pannon Várszínház idei évadának kínálatában - fogalmazott a teátrum vezetője hétfőn a veszprémi sajtótájékoztatóján.

Vándorfi László elmondta, hogy az idei évad előadásai az életigenlést üzenik a közönségnek. Közölte: az évadban elsőként a nyáron már bemutatott Béke presszó című zenés játékot láthatják a nézők, mely a Vad Fruttik zenekar, Likó Marcell, Géczi János és Vándorfi László közös alkotása. Hozzátette: a darab az inotai Béke Művelődési Házban játszódik, főszereplője Kisjános, aki a leépülő szocialista nagyipar árnyékában nőtt fel. Amerikai filmesek forgatásra készülnek a művelődési ház szomszédságában álló egykori erőműben, ezt megelőzően azonban szükséges felrobbantani az egyik hűtőtornyot. A robbantás "megnyitja a pokol és a menny kapuit", így a múltból érdekes figurák öltenek testet. A vadnyugat romantikus izgalma keveredik a vadkelet valóságával a darabban - fogalmazott Vándorfi László. Az előadásban a Vad Fruttik együttes dalai szólalnak meg, elektronikus és új hangszerelésű élőzenei kísérettel a Pannon Várszínház színészeinek előadásában - fűzte hozzá.

Márton Gyula Csinibaba című zenés, táncos művét október 27-én mutatják be, az előadás a Tímár Péter által rendezett film eredeti, színpadi változata - mondta az igazgató. Marc Camoletti Boeing, boeing - Leszállás Párizsban című vígjátékának premierjét december 1-jén láthatják a nézők, a filmvásznon nagy sikert aratott produkciót Hamvai Kornél fordította magyarra - közölte Vándorfi László.

Hozzátette: a darab egy nőcsábász építészről szól, akinek légikísérő barátnői a menetrendi változások miatt egyszerre jelennek meg nála. A kellemetlen helyzetben a megoldást a kétbalkezes barát és a rutinos házvezetőnő találja meg. A darab rendezője Szelle Dávid. Bacsó Péter A tanú című filmjének Hamvai Kornél által írt színpadi változatát 2019. február 16-án mutatják be - mondta az igazgató.

Hozzáfűzte: a színpadi változat, megőrizve a film szerkezetét, szituációit, szállóigévé vált mondatait, "színházi rendbe szerkeszti" az 1949-es esztendő történetét. Hámos György, Vajda Anikó Mici néni két élete című zenés vígjátékának bemutatója 2019. április 6-án lesz. Vándorfi László elmondta azt is, hogy három új tagja lesz az idei évadtól a Pannon Várszínháznak: Egresi Zsófia, Kárpáti Barbara és Baranyi Csanád szerződött a társulathoz. Az igazgató közölte, hogy a tavaly bevezetett ingyenes főpróbabérlet az idei évadban is folytatódik, így a hátrányos helyzetű, hajléktalan, szenvedélybeteg vagy rossz anyagi körülmények között élő színházszerető közönség is eljuthat a teátrumba.