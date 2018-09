4 nap, 17 borászat, 1 pálinkafőzde, 9 programhelyszín és nagyjából 100 programmal készült az idei Kerekdomb Fesztivál, ahol megdőlt az eddigi látogatói rekord is. Csütörtöktől vasárnapig több mint négyezren vettek részt a koncerteken, a teltházas színházi előadásokon, filmvetítéseken, irodalmi és gyerekprogramokon.

Körülbelül 100 programot kínált az idei Kerekdomb Fesztivál, aminek sikerült is látogatói rekordot döntenie: a fesztivál 4 napján, azaz múlt csütörtöktől vasárnapig

több mint 4 ezren vettek részt a koncerteken és a programokon.

„Nagyon örülünk, hogy kezd beérni a Kerekdomb Fesztiválba fektetett rengeteg munka és energia. Tállya csodálatos település, és egyre többen fedezik fel a borról és kultúráról szóló fesztivál különlegességét” – mondta a fesztivál után Oszkó-Jakab Natália, az Örvényeshegy Piknikért és a Művészetek Völgyéért is felelős Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány kuratóriumi elnöke. Az idei Kerekdombot a Kiscsillag és a Miskolci Szimfonikus Zenekar nyitotta, és legtöbben a Csík Zenekar, a Vad Fruttik és a Péterfy Bori and Love Band koncertjén voltak. A gyerekek

helyi mesteremberekkel találkoztak,

a Farkasházi Réka és a Tintanyúllal, a PASÓ-val, Huzella Péterrel, Veronakival, a Malek Andrea és az Eszement Mesebanddel szórakoztak, és 50 gyerek indult a Lúdas Matyi gyerekfutóversenyen is. Telt házzal mentek a filmvetítések és a színházi előadások is, a filmrajongók a Malter és a Zsigmond Vilmos filmfesztivál filmjeit láthatták, az Anna and the Barbies dokumentum-konertfilmjét, Nádas Péter filmjét és premier előtt a Ruben Brandt, a gyűjtő-t. A színház szerelmesei a Grönholm-módszerre, Gyarmati Fanni napjójára, a Nőből is megárt a sok-ra, a Momentán Társulat RögvEst-jére és a Pokorny Lia által előadott Dolgok, amikért érdemes élni című előadásra ülhettek be.

Csík János: Mi így próbáljuk végezni a dolgunkat 1983 óta zenél, és 30 éve vezeti Magyarország egyik legismertebb népzenei együttesét, a Csík Zenekart. Az együttes legfontosabb feladatának azt tartja, hogy a szellemiség, a lelkiség ott legyen a zenéjükben. A legújabb generációk kíváncsiságáról, önmeghatározásról és a múltról is mesélt nekünk Csík János. Interjú. Idén 30 éves Magyarország egyik legismertebb népzenei együttese, a Csík Zenekar.

Templomi koncertet adott Szalóki Ági, a Tállyai Nefelejcs Népdalkör és Kelemen Barnabás, pincekoncertet Pély Barna, Szilárd, az Apey, Hangácsi Marci, a Teddy Queen és az Antonia Vai Akusztik. Nagy sikere volt a Hosszúlépés helytörténeti sétáinak és a naplementét vadászó dűlőtúrának is. A török Light in Babylon a Zsadányi Pincészetben lépett fel. A

helyi borászok megnyitották pincéiket

a látogatók számára, akik így első kézből ismerkedhettek meg többek között a Szóló, a Szűcs, a Dudovics vagy a Homoky pincészet titkaival, boraival és a tállyai Szóráth Kisüsti Pálinkafőzdébe is betekinthettek. „Folyamatosan egyeztetünk a helyiekkel, a partnereinkkel, a borászatokkal és a közönséggel, már javában dolgozunk a következő évi programon, sok újítást és fejlesztést tervezünk” – mondta Oszkó-Jakab Natália. A 2019-es Kerekdomb Fesztivált várhatóan szeptember 12. és 15. között rendezik meg.