Októberben a fővároson lesz a világzene szeme

Meglepő találkozások, egyszeri csodák, nagy felfedezések: újra jön Budapest legizgalmasabb világzenei fesztiválja, ezúttal nagy hangsúlyt helyezve a roma zenére. A Hangvető és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál közös rendezvénye, a Budapest Ritmo október 5-7. között várja a műfaj rajongóit az Akvárium Klubban.

Októberben jön a harmadik Budapest Ritmo fesztivál, ahol három nap alatt a hazai és nemzetközi világzene legizgalmasabb produkciói lépnek fel, és engednek bepillantást a kulisszák mögé. Idén nagy hangsúlyt kap a fesztiválon az oláh cigány énekes kultúra. Az elmúlt évtizedek nagy énekesei közül több is fellép majd együtt: Lakatos Mónika, Miczura Mónika, a Kanizsa csillagai, a Romano Drom, a Ternipe, a régi Ando Drom énekesei és a Romengo zenészei is. Fellép az ózdi tinédzser banda, a Várkonyi Csibészek, akik budapesti underground zenészekkel közösen lépnek majd fel.

Tcha Limberger

a vak belga cigány zenész egy igazi őstehetség, aki 12 évesen már mesterien játszotta a manouche szvinget, majd olyannyira beleszeretett a magyar népzenébe, hogy még magyarul is megtanult, mert szerinte a nyelvtudás elengedhetetlen a népzene elsajátításához. A Budapest Ritmo vendége lesz a legendás Ladysmith Black Mambazo is. Az immár 5 Grammyt is magáénak tudó zulu kórust Paul Simon Graceland lemeze és annak turnéja ismertette meg a világgal. Énekeltek Nelson Mandela Nobel-díjának átadásán, a brit királynőt köszöntő ünnepi koncerten, a dél-afrikai foci vb megnyitóján. Bejárták már a világot, de Magyarországon most lépnek fel először. Viszont a finn lánycsapat, a Tuuletar már korábban is fellépett Magyarországon. Ők egy nagyon izgalmas a cappella együttes, és külön érdekes, hogy első lemezbemutatójukat két éve a Budapest A Cappella Fesztiválon tartották. Egyik daluk a Trónok Harca trailerében is szerepel. Ezúttal új műsorral, a fiatal finn multiinstrumentalistával, Maija Kauhanennel együtt lépnek fel.

A berlini underground klubokból induló DJ Ipek hibrid tánczenéjére São Paulotól Kínáig táncolnak tömegek eksztatikusan, most a budapesti közönség is megismerheti a népzene és elektronikus zene csak rá jellemző keverékét. Gili Yalót az etióp éhínség idején egy szudáni menekülttáborból, nagy titkosszolgálati akció keretében szöktették Izraelbe, gyerekként. Elképesztően énekel a színpadon, és úgy mozog, mint James Brown. Első lemeze 2017 végén jelent meg, és az elmúlt évek egyik legizgalmasabb debütálása volt az övé.

A Coladera trió brazil, portugál és zöld-foki dallamokat ötvöz. Tagjai a morna olyan sztárjainak írtak dalokat, és olyan legendáival álltak színpadra, mint Cesaria Evora vagy Sara Tavares. Vannak az életben egyszerű evidenciák: ha Balkán, akkor rézfúvósok, ha rézfúvósok, akkor a trombita jut először eszünkbe. Ekrem Mamutović az egyik legnagyobb szerb trombitás, Bakija Bakics unokája. 2007-óta vezeti a családi zenekart, ápolva és megújítva a szerb rezes zenét. A katalán rumba Barcelona igazi hangja, aminek a Sabor De Gràcia az egyik jogos örököse. A gráciai roma közösségek gyúrták össze a flamenco, a kubai rumba, a rock és pop elemeit, amiből egy sajátos, életvidám keverék lett. Sabor De Gràcia egyesek szerint olyan, mint a Gypsy Kings, csak igazibb.

„Folk egy párhuzamos univerzumból”– így jellemzi magát a szlovén ©irom zenekar. Balafontól a bendzsóig, zurnától a kalimbáig játszanak mindenféle hangszeren, miközben hangokkal festett experimentális tájképeik hűek maradnak a népzenei alapokhoz. Egy triót nem mindig szerencsés szupergroupnak hívni, de a Trio Da Kali formációt méltán illeti az elnevezés. Hawa Diabaté a legendás Mady Diabaté lánya, akit a mali Mahalia Jacksonként emlegetnek, akit Lassana Diabaté, Mali egyik legjobb balafon játékosa és Mamadou Kouyaté kísér a basszusgitár mali megfelelőjén. A Trio da Kali Kronos Quartettel közös lemeze tavaly minden lehetséges ranglistán az év világzenei albuma lett és díjaik egy részét itt, a Budapest Ritmón adott koncert keretében fogják átvenni. A formáció az idei Songlines Awards titkos esélyese is.

Több hazai-külföldi fúzió is zenél az idei Budapest Ritmón, így a Muzsikás zenekar lengyel „rokonával”, az ő inspirációjukra indult Muzykancival lép közösen színpadra. Belga-magyar összjáték lesz a Tcha Limberger & Kalotaszeg Trio koncertjén és izgalmas összekapcsolódásnak ígérkezik az Irie Maffiából jól ismert Sena fellépése, a Redred & Sena Dagadu Future Afrobeat Show-ban, ghánai vendégzenészekkel kiegészülve. Lesz még a Parasztok Atmoszférában is, ami a mai harmincas generációból való népzenészek (Buda Folk Band, Erdőfű), indie-elektronikus zenészek (többek között a Gustave Tiger) és képzőművészek közös projektje, egy avantgárd népzenei performance Kassák és Bartók munkái alapján.

A fesztivál zárónapján a Ritmo egy csak itt hallható műsorral tiszteleg a térség és hazánk cigány zenészei előtt. A Roma Ritmo gálaprodukciójában a sokszínű hagyomány kiemelkedő zenészei lépnek fel. A vokális zenét fókuszba helyező koncerten a popzenétől a tradicionális zenéig jól ismert nevek mellett a közönség számára ismeretlen, de a közösségen belül nagyra tartott muzsikusok játszanak majd együtt. A Budapest Ritmót hagyományosan egy showcase nap előzi meg a Szimplában október 4-én. Az ingyenes koncertsorozaton hét, nemzetközi zsűri által kiválasztott zenekar lép felA Dalinda, a Meybaharés a Branka Trio Magyarországról, a WoWaKin és a Dikanda Lengyelországból, a BraAgas Csehországból, a Balkansamble pedig Szlovákiából érkezik. A showcase résztvevőinek a zsűri tagjai – Simon Broughton, a Songlines főszerkesztője, Hilde Bjørkum, a norvégiai Førde Festival igazgatója, Barak Weiss, a Tel-Aviv International Showcase vezetője, Tony Van der Eecken, a brüsszeli BOZAR zenei igazgatója és Dejan Vujinović, a palicsi Etnofest alapítója – a koncert után külön is adnak visszajelzést.

A Ritmo ideje alatt szakmai események is lesznek. A Budapest Ritmo Konferencián a színtér szereplői nemzetközi szemszögből vitatják meg az aktuális szakmai kérdéseket és kihívásokat, kiemelt közép-európai fókusszal. Idén az Európai Unió zenére vonatkozó új kezdeményezéseit vitatják meg Navracsics Tiborral, az Európai Bizottság kulturális biztosával és vezető európai zenei szervezetek, így a European Music Council, a European Music Export Exchange Network és a Piranha Arts/WOMEX képviselőivel. Az UNESCO Zenei Városok kezdeményezése, a zene szerepe a városok fejlesztésében is egyik fontos program lesz – olyan, a témában vezető szerepet betöltő városok képviselői osztják meg tapasztalataikat, mint Mannheim és Katowice. Idén is folytatják a tapasztalatcserét Európa Kulturális Fővárosainak világzenei terveiről és tapasztalatairól a Timisoara 2021 és Novi Sad 2021 programjainak képviselői, a 2023-as magyar pályázók részvételével. Az idei fesztivál roma fókuszával összhangban a közösség kulturális szerepét és hagyományainak intézményes és informális megőrzésének eszközeit is vizsgálják.

A fesztiválon hagyományosan átadják a Budapesti Ritmo Díjat, amit évente egy-egy olyan külföldi világzenei téren tevékenykedő szakembereknek ítélnek oda, aki sokat tett a magyarországi, és emellett a térség és a világ többi része közötti kapcsolatok elmélyítéséért, Magyarország és a régió zenéjének megismertetéséért a világban. Az idei díjazott Simon Broughton, aki 1977 óta követi a magyar táncházmozgalmat, és több, Magyarországgal illetve a régióval kapcsolatos népzenei könyv, tanulmány és dokumentumfilm alkotója. A díjazottat a Hangvető és a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ szakmai zsűrije közösen választja ki.