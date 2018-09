Benkő László még mindig retteg a betegségtől

Noha január óta tünetmentes, és folyamatosan jár is kontrollvizsgálatokra, Benkő László, az Omega billentyűse továbbra is retteg a betegségtől.

Az Omega billentyűse, Benkő László január óta gyógyultnak tekinthető, ugyanis teljesen tünetmentes a kezeléseknek és műtéteknek köszönhetően. A zenésznél tavaly májusban diagnosztizáltak áttétes májrákot, amit úgy néz ki, sikerült is kezelni, de a zenész továbbra is aggódik. Benkő még mindig pszichológushoz jár, hogy fel tudja dolgozni az elmúlt egy évet – írja a Ripost.