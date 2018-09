Programok özönével nyitja meg az évadot a Nemzeti Színház

A Nemzeti Színház hatodik alkalommal rendezi meg Nyílt Napját: szeptember 22-én, szombaton délután kettőtől este tízig rengeteg programmal várják a felnőtteket és a gyerekeket. A hatalmas épület minden szegletében, sőt a környékén is sor kerül valamilyen eseményre, aki ez iránt érdeklődik, az pedig betekinthet a színházi munka hátterébe is. Minden program ingyenes, de mivel a férőhelyek korlátozott számúak, érdemes igyekezni a regisztrációval a Nemzeti honlapján. A Nyílt Napon lehetőség van a Nemzeti Színház valamennyi előadására 30%-os kedvezménnyel jegyeket és bérleteket vásárolni. Az Origo.hu a Nemzeti Színház Nyílt Napjáról a programsorozat házigazdáját, Bakos-Kiss Gábort kérdezte.

Az idei program nem is a Nemzeti Színház épületében kezdődik, hanem a Jászai Mari téren.

Szeretnénk felhívni rá a figyelmet, hogy hajóval is megközelíthetőek vagyunk, amióta üzemel a MÜPA-Nemzeti Színház hajóállomás. Hajókirándulást szerveztünk, Murányi Amy kolléganőm kitalált egy forgatókönyvet: ahogy halad a hajó a Nemzeti Színház felé, megismerhetik az utasok, hogy egy-egy épület, amely mellett elhaladunk, hogyan kapcsolódik a Nemzeti történetéhez. Flament Krisztina pedig egész délután idegenvezetést tart majd csoportoknak a Nemzeti Színházat körülvevő parkban, ahol mindennek szimbolikus jelentése van.

A park „titkainak” a megismerésén kívül milyen más, egész délután folyamatosan elérhető programok vannak?

Az eddigi öt év tapasztalatai alapján igyekszünk megtartani a már jól bevált, sikeres programokat, de minden évben készülünk valami újdonsággal is. Ahogy ez már megszokott, az egész családnak kínálunk szombat délutáni elfoglaltságot. A gyerekeknek kézműves foglalkozások és nyomkereső játék mellett „ki mit tud?” vetélkedő is lesz Pintér Szilvia vezetésével ének, tánc és próza kategóriában, maximum háromperces műsorszámokkal. Félóránként indul a kulisszajárás, ami szó szerint pincétől a padlásig végigmegy az épületen, megmutat minden zugot. Délután négytől hatig lehetőség van öltöztetőink szakszerű segítségével színházi jelmezeket felpróbálni.

Kiemelt szerepet kapnak az évadnyitó premierek is a Nyílt Napon?

Mindkét októberi bemutatónknak nyílt próbája lesz. Sikert aratott a Nemzetiben a Részegek című előadás, most újra a világhírű orosz rendező, Viktor Rizsakov dolgozik a társulattal, és megint a kortárs szerző, Ivan Viripajev egy darabját viszi színre, a címe Álomgyár. Délután három és négy között lehet belelesni a próbába. Délután egy és kettő között pedig abból lehet ízelítőt kapni, hogyan rendezi a Nemzeti Színház igazgatója, Vidnyánszky Attila Az ember tragédiájá-t. Az október 19-én bemutatásra kerülő előadásnak az az érdekessége, hogy hat színész játssza Lucifer szerepét. Ők vállalták, hogy fél háromtól fél hatig az első emeleten, a nézőtéri büfénél rendelkezésére állnak az érdeklődőknek, közvetlen beszélgetésbe lehet velük elegyedni.

Egy hosszabb távú együttműködés kezdődött meg a Gyulai Várszínház és a Nemzeti Színház között. Ettől az évtől kezdve a Nemzeti társulata Gyulán minden nyáron bemutatja egy huszadik századi, már klasszikusnak számító magyar szerző darabját, a budapesti premier pedig a Magyar Dráma Napján, szeptember 21-én lesz. A sorozat első darabja azért lett Székely János Caligula helytartója című darabja, mert éppen negyven éve volt az ősbemutatója Gyulán Harag György rendezésében, a két főszereplő Lukács Sándor és Őze Lajos volt. A 2018-as előadás rendezője, Szász János negyven évvel ezelőtt Harag György asszisztense volt, most a két főszerepet Trill Zsolt és Horváth Lajos Ottó játssza. Pénteken lesz a premier, szombat délután pedig egy ingyenes előadás és közönségtalálkozó a rendező részvételével.

Milyen újdonságok vagy csak az idén látható különlegességek vannak a programban?

Németh Antal 1935 és 1944 között volt a Nemzeti Színház igazgatója. Olyan kiemelkedő munkát végzett, hogy most szobrot kap az épületben. A szoboravató ünnepségen kívül filmvetítéssel illusztrált előadás is lesz az életművéről. Idén elindítunk egy sorozatot, a Nyílt Nap ezen túl megemlékezik majd a Nemzeti Színház múltjának egy-egy kiemelkedő színészéről. 2018. szeptember 21-én lenne 90 éves Sinkovits Imre, ezért délután ötkor a Kaszás Attila Teremben a tiszteletére összeállított emlékműsor lesz majd látható, és a délután folyamán meg lehet tekinteni a Sinkovits Imre jelmezeit bemutató kiállítást is. Csak az idei Nyílt Napra alakult a Hétre Ma Várom A Nemzeti Band, a színház kilenc színésze, köztük jómagam, este héttől a hatvanas-hetvenes évek slágereiből ad majd koncertet.