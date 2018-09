A pszicho-szociális fogyatékossággal élőkkel szembeni előítéletek csökkentése, életminőségük javulása és társadalmi integrációja érdekében hozták létre nyolc évvel ezelőtt a PsychArt24 Művészeti Maratont, amelyet az idén szeptember 28-29-én rendeznek meg.

Idén 9. alkalommal rendezik meg a PsychArt24 Művészeti Maratont, ahol a pszichiátriai betegséggel küzdők, illetve családtagjaik, a mentálisan egészségesekkel közösen festhetnek. Az elkészült képekből december elején kiállítás nyílik Budapesten, a tárlat később több vidéki nagyvárosban is bemutatkozik. A pszicho-szociális fogyatékossággal élő emberekre jellemző a szorongás, a belső feszültség, az érzelmek és félelmek kifejezésének nehézsége és a környezettől való elszigetelődés. Társadalmi beilleszkedésüket sok esetben nemcsak a saját mentális problémáik, hanem a velük szemben létező előítéletek is gátolják. A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának közössége a mentális betegséggel élők gyógyításának és a betegségek kutatásának támogatása érdekében 1991-ben hozta létre a Moravcsik Alapítványt. A szervezet az elmúlt évtizedekben kiemelt szerepet vállalt a pszicho-szociális fogyatékossággal élők rehabilitációjában, foglalkoztatásában és az értékteremtő képességeik fejlesztésében. Ennek egyik formája a PsychArt24 is. Az esemény a személyes megtapasztaláson keresztül segíti a résztvevőkben a tolerancia erősítését, és új szemlélet kialakulását a fogyatékossággal élő emberek irányába.