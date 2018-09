A 25 év alatti fiatalok 2 euróért vásárolhatnak jegyet a milánói Scala előadásaira. A cél, hogy közelebb vigyék a minőségi kultúrát azokhoz a fiatalokhoz, akik vagy idegenkednek tőle, vagy anyagi okokból nem engedhetik meg maguknak. A kezdeményezéshez már több olaszországi operaház, és az állami múzeumok is csatlakoztak.

Huszonöt év alatti fiatalok 2 euróért (650 forintért) vásárolhatnak jegyet a decemberrel kezdődő új évadban a milánói Scala egyes előadásaira – mondta Alberto Bonisoli olasz kulturális miniszter, miután találkozott kedden a világhírű operaház főigazgatójával, Alexander Pereirával. A 2018/19-es szezonban a Scala 15 opera- és 7 balettelőadását nyitják meg a kispénzű fiatalok előtt, előadásonként 100, vagyis egy évadban összesen 2200 jegyet tartanak fenn számukra. A cél, hogy közelebb vigyék a minőségi kultúrát azokhoz a fiatalokhoz, akik vagy idegenkednek tőle, vagy anyagi okokból nem engedhetik meg maguknak.

A miniszter elmondta, hogy az akcióhoz csatlakozott a többi 14 olaszországi operaház is. Egyelőre nem esett szó arról, hogy a kedvezmény vonatkozik-e a külföldiekre is. A 25 éven aluliak a jövőben két euróért léphetnek be az olaszországi állami múzeumokba is, ez a kedvezmény a külföldiekre is vonatkozik.