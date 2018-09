Hailey Baldwin és Justin Bieber titokban összeházasodtak. A hírt a modell nagybátyja, Alec Baldwin is megerősítette.

Justin Bieber régóta ismeri már Hailey Baldwint, korábban már jártak néhány hónapig a modellel. Nyáron újra összemelegedtek, és sokan azt hihették, elhamarkodott ötlet volt, hogy Bieber egy hatalmas gyémántgyűrűvel megkérte szerelme kezét, aki egyébként rögtön igent mondott. Néhány napja szemtanúk állították, hogy látták a szárpárt bemenni az egyik New York-i bíróságra, ahol megkapták a házassági engedélyt, és egyből össze is házasodtak. Most pedig kiderült, hogy ez nem csak pletyka, valóban egybekeltek. Hailey Baldwin nagybátyja, Alec Baldwin az Emmy gálán elmondta, az a legfontosabb egy házasságban, hogy a felek sok időt töltsenek együtt. Megerősítette a hírt, hogy Bieberék már egybekeltek. „Már összeházasodtak, de nem tudok részleteket. Időnként szoktunk üzenetet váltani Hailey-vel, egyszer találkoztunk is a fiúval. De ahogy mondtam, a házasság akkor működik a legjobban, ha tényleg sok időt tudnak együtt tölteni” – mondta.

A tanácsot rögtön megfogadták a friss házasok: a napokban lekapták őket Londonban, ahogy a St. James parkban romantikáztak.