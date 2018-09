200 programmal készül idén a Színházak Éjszakája

Hetedik alkalommal jelentkezik Budapest egyik nagyon népszerű kulturális programja, a Színházak Éjszakája. Az idei rendezvény szeptember 22-én, szombaton lesz, és 31 színház vesz részt benne. Egyetlen karszalaggal többek közt nyílt próbákra, közönségtalálkozókra, színházi várossétákra és csak erre a napra összeállított, különleges programokra lehet ellátogatni.

Hetedik alkalommal rendezik meg a Színházak Éjszakáját, Budapest egyik népszerű programsorozatát. 31 színház közel 200 programmal csatlakozott idén az évadnyitó színházi fesztiválhoz, mely Tarlós István főpolgármester fővédnöksége mellett és dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán főpolgármester-helyettes és a Fővárosi Önkormányzat támogatásával valósul meg szeptember 22-én, szombaton. Közönségtalálkozók, nyílt próbák és kulisszajárások mellett többek közt tánctanítással, színházi karaoke-val, versszínházzal, komplett előadásokkal és bizonyos produkciókból kimaradt jelenetekkel, műhelytitkokkal, színházi mesterségek bemutatójával, sőt, vihar előtti csenddel, pizsamapartyval, kritikakritikával, improvizáció-oktatással, színészsimogatóval, színházi rapid randival várják az érdeklődőket. Tavaly nagyon népszerűek voltak a színházi városséták, ezért idén az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) valamint a Kortárs Építészeti Központ (KÉK) szervezésében eredhetnek például az első pesti színtársulat nyomába az érdeklődők, megismerhetik a Pesti Broadway építészetét, vagy épp az eltűnő és születő budai színházakat. Ha pedig véget ért az utolsó program is, afterpartyra várják a közönséget a TRIP Hajón, többek közt a BEKVART zenekarral és noÁrral. A rendezvénynek ebben az évben is az a legfőbb célja, hogy igazán közvetlenné tegye a közönség és az alkotók kapcsolatát. „A leglelkesebb rajongókkal és a színházzal éppen csak ismerkedő érdeklődőkkel történő, valódi találkozások inspirálnak minket arra, hogy a színházi mindennapoktól eltérő körülmények között kuriózumokkal, egyszeri és egyedülálló programokkal lepjük meg közönségünket minden évben. Jó érzés, hogy a budapesti színházi élet színe-java együtt gondolkodik ilyenkor azon, hogyan tegyük különlegessé ezt az éjszakát” – mondta Komáromi György, a Színházak Éjszakája projektvezetője.

Az idei év újdonsága, hogy a nézők jobban megismerhetik az intézmények színházpedagógiai tevékenységét. Mára a legtöbb színház feladatának tekinti, hogy az előadások megtekintésén túl közös gondolkodásra hívja meg a közönséget, akik így részesei lehetnek az alkotófolyamatnak. A csatlakozó színházak közül többen is színesítik műsorukat ezen a napon színházpedagógiai programokkal. Szintén újdonság, hogy idén a GreenGo-val, Budapest első elektromos autómegosztó rendszerével fogott össze a Színházak Éjszakája. Amíg a korábbi években tömegközlekedési eszközök, bicikli és gyalogos útvonalak igénybevételére buzdították a közönséget a szervezők, most 18 órától éjfélig GreenGo transzfereket is biztosítanak a résztvevőknek, akik az autókat a Vígszínháznál és a Madách Imre úton találják majd meg. A karszalaggal rendelkező utasokat a GreenGo sofőrei szállítják majd a kiszemelt színházhoz. A 2018-as Színházak Éjszakája közel 200 programja valamint az OSZMI-val és a KÉK-kel szervezett színháztörténeti séták idén is egyetlen karszalaggal látogathatók. A részletes program az esemény hivatalos oldalán elérhető.