Törőcsik Mari ismét kórházban van. Reméli, hogy nem tartják bent hosszabb ideig.

A színésznő állapota szerencsére most nem romlott: úgy tudni, csak rutinellenőrzéseken vesz részt. „Sokan aggódunk érte, de szerencsére ő jól akar lenni, ezért veti alá magát mindennek, amitől erőre kaphat. Úgy tudom, immun- és vitaminterápiára feküdt be a kórházba, hogy felerősítsék. Ilyenkor ellenőrzik az egészségi állapotát is. Annyit tudok, Mari fél, hogy egyszer benntartják” – mondta a Borsnak egy közeli ismerős.